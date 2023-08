Sport auto : 16 ans après, le retour des bolides, dans la côte des Bourriques de Montois-la-Montagne

Enfin, le retour des bolides, dans la fameuse côte des Bourriques ! Les associations Autosport Moyeuvre et Mécasport Ottange organisent ce dimanche, la première montée Sport et Prestige de Montois-la-Montagne.

Le site a accueilli entre 1998 et 2007 une course de côte automobile très réputée et très prisée des pilotes de la région. Ensuite, après un accident et pour des problèmes de conformité, la manifestation a disparu du calendrier pendant 15 ans.

Plus de 80 véhicules sont inscrits pour cette montée Sport et Prestige : des Porsche, des Ferrari, une Lamborghini, des voitures de rallye et de vieilles Renault Gordini. La championne de France de course de camions sur piste, la Lorraine Jennifer Janiec sera également présente. Il n'y aura pas de chrono, juste le plaisir de rouler !

Fabrice Rama est le vice-président de l'association Autosport Moyeuvre. Il nous explique comment avec une bande de passionnés et le soutien des collectivités locales (Homécourt, Joeuf, Moyeuvre-Grande et Montois-la-Montagne), il a pu relancer cette épreuve auto très populaire.

une montée de 1,6 km

Selon les organisateurs, la topographie de la côte des Bourriques plaît beaucoup aux pilotes : trois épingles, quelques courbes et une montée de 1,6 km, plutôt technique, qui donne de belles sensations ! D'ailleurs, des baptêmes de copilote seront proposés ce dimanche, pour la modique somme de 15 euros.

Premiers départs de la montée Sport et Prestige de Montois-la-Montagne, aux alentours de 9h, ce dimanche 27 août. Petite pause déjeuner entre 12h et 13h30 et dernières accélérations sur les coups de 18h30.