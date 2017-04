Sport auto : Alpine 2e des qualifications à Silverstone

Sous le soleil, l’écurie Signatech-Alpine a signé le deuxième chrono des qualifications sur la piste de Silverstone (Angleterre). Un résultat encourageant avant une course qui s’annonce très compliquée pour l'ensemble des engagés !

Pour cette première course de la saison en Championnat du monde d’endurance, Alpine partira en première ligne LMP2 demain à Silverstone (Angleterre). Dans sa catégorie, la marque normande n'est devancée que d’un dixième de seconde par le team G-Drive Racing « C’est un bon marqueur » se satisfait Philippe Sinault, le team manager des Bleus. « On voulait savoir où on se situait, c’est fait et bien fait. Surtout que nous ne recherchions pas forcément la pôle. Nos pilotes n’ont fait que deux tours rapides ».

L’inconnue de la dégradation des pneumatiques

Lors de ces premières qualifications 2017, les protos LMP2 ont sans surprise pulvérisé les anciens temps de référence. 1’44’’387 pour le poleman contre 1’48’’021 pour l’ancien record en qualification, soit un gain de près de quatre secondes ! Une conséquence de la nouvelle réglementation avec l’arrivée cette saison des moteur Gibson de 600 cv. Les chronos s’affolent mais les teams redoutent certaines conséquences sur la durée d’une course : usure accentuée des freins et surtout dégradation plus rapide des pneumatiques. « Il faudra bien « manager » les pneus » reconnait Matt Rao, le pilote anglais d’Alpine « être très gentils (sic) avec eux ! ».

L'A 470 dans son stand. L'écurie devra trouver les bons réglages et la bonne stratégie © Radio France - Didier Charpin

Cette saison les teams n’ont plus que 16 pneus pour les 6 Heures de course, ce qui signifie qu’il faudra faire des doubles-relais et au moins un triple-relais avec les mêmes gommes (plus d’une heure trente). « Beaucoup d’ingénieurs vont se gratter la tête pour optimiser les pneus » admet Philippe Sinault. « Avec le nouveau règlement nous avons reçu nos voitures très tard et personne n’a assez roulé cet hiver ! Nous allons donc nous lancer dans cette course de 6 Heures sans beaucoup de repères ! ». Concrêtement les pilotes devront trouver le bon équilibre entre l’attaque contre les adversaires et l’indispensable gestion de leurs pneumatiques ! Et tous reconnaissent que cette course (à suivre via un article live) sera un grand saut dans l’inconnu. La marque normande souvent réputée pour la qualité de ses stratégies de course tentera donc trouver la parade. Histoire de bien entamer la défense de son titre mondial LMP2 décroché l'année dernière.