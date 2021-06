Sport auto : Alpine a encore poussé Toyota dans ses retranchements

Toyota - Alpine : la deuxième manche du championnat du monde d’endurance s’est encore résumée à un beau duel franco-japonais. Longtemps indécise, la course a fini par basculer vers le constructeur japonais, remarquable de fiabilité... et avantagé en termes d'allocations énergétiques.

La première manche sur le circuit de Spa-Francorchamps avait offert un beau duel Alpine-Toyota, finalement remporté par le constructeur japonais. Mais Alpine, pour sa première saison dans la catégorie-reine de l'Endurance, avait déjà montré les muscles. Le scénario s’est répété ce dimanche lors des 8 Heures de Portimao (Portugal). Victoire pour Toyota, en jouant sur la stratégie, face à une A 480 plus tonique en vitesse pure mais pénalisée par une plus grande consommation en carburant.

Alpine plus rapide…. mais aussi plus souvent à la pompe

La bataille sur la très technique piste de Portimao a été spectaculaire entre l’Alpine et les nouvelles Hypercars de Toyota. En vitesse pure, un léger avantage pour l’équipage français, auteur de la pole position et en tête dans les premiers tours de course.

Toyota, faute de pouvoir prendre les commandes en piste, a choisi de jouer la stratégie en étirant les relais de ces deux équipages. Le différentiel a rapidement atteint cinq à six tours, avec l’objectif pour le garage nippon d’économiser un ou des arrêt(s) aux stands. Longtemps en stratégie décalée, les deux écuries se sont échangées le leadership au gré de leurs passages aux boxs. Peu après la mi-course, Nicolas Lapierre s’est même offert le luxe de doubler le japonais Nakajima ! Preuve du rythme très élevé de l’Alpine.

Mais l’économie de carburant des moteurs hybride du constructeur japonais, aidé par une BoP (balance de performance) favorable a fini par payer. Toyota s’offre même le doublé avec la victoire du trio Buemi-Nakajima-Hartley devant la voiture sœur. Alpine complète le podium, après avoir passé l’essentiel de la course en tête. "Nous avons pourtant rendu une copie parfaire" grimace Philippe Sinault, le patron de l'écurie Signatech-Alpine. "La suite va se jouer sur un terrain politique, même si je n'aime pas ce terme". Allusion à une nécessaire révision de ce difficile calcul d'énergie accordée à chaque concurrent, en tenant compte de son moteur exclusivement thermique ou hybride.

Le match Toyota-Alpine se poursuivra dans un mois sur le circuit de Monza (Italie) avant le sommet de la saison : les 24 Heures du Mans les 21 et 22 août. L’entité Signatech-Alpine, triple lauréate en LMP2, tentera pour la première fois de remporter le classement général. Reste à savoir comment le législateur va parvenir à équilibrer les performances. "Si Toyota fait deux tours de plus que nous par relais, il n'y aura pas de course. Pas de spectacle" prévient Philippe Sinault. Sur ce circuit de 13,6 km, un tour supplémentaire d'autonomie peut en effet se traduire par un gouffre irrécupérable à la régulière. Ce sera probablement l’enjeu majeur de la 89e édition de la grande course d'Endurance.