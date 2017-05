VIDÉO - Sport auto : Alpine bien placée aux qualifications à Spa-Francorchamps

Sous un ciel gris l’écurie Signatech-Alpine a signé les deuxième et troisième temps des qualifications sur la piste de Spa-Francorchamps (Belgique). La marque normande est bien calée pour jouer le podium demain en course. Mais l'extrême faiblesse des écarts signifie qu'il faudra un sans-faute !

Pour cette deuxième course de la saison en Championnat du monde d’endurance, la meilleure Alpine partira en première ligne ce samedi à Spa-Francorchamps (Belgique). Il s’agit de l’A470 de l’équipage Dumas-Menezes-Rao. Et la voiture sœur, pilotée par le trio Panciatici-Negrao-Ragues sera immédiatement derrière ! Les Bleus s’offrent en effet le deuxième et le troisième chrono des qualifications. « C’est très serré » observe Romain Dumas, le champion du monde en titre qui dispute ce weekend sa première course avec Alpine « les quatre premiers se tiennent en 2/10e de seconde ! » Cette solide qualification est rassurante après des essais libres plutôt inquiétants ce matin. Les A 470 souffraient d’une instabilité du train arrière et les visages étaient tendus dans le stand à l’issue de l’ultime séance de réglages. Le briefing technique engagé dans la foulée a manifestement permis de rectifier le tir.

Rebondir après la désillusion de Silverstone

En endurance les qualifications n’ont pas autant d’influence qu’en Formule 1. Elles servent à rassurer les pilotes mais dans ce format de courses longues (six heures) les événements sont nombreux et parfois cruels. Alpine en a fait l’amère expérience à Silverstone, lors de la première course de la saison. Elle semblait s’envoler vers une victoire éclatante lorsqu’une neutralisation de course lui avait coupé les ailes. En Belgique il y aura toutefois deux voitures bleues au départ et cela permettra de varier les stratégies. Ne manquez pas cette course à suivre via un article live à partir de 14h30 sur notre site