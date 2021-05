Sport auto : Alpine deuxième des 6 Heures de Spa, après avoir longtemps menacé Toyota

Pour sa première course dans la catégorie reine de l'endurance, Alpine a rendu une copie parfaite. Mais l’écurie française termine deuxième après un fait de course qui a facilité Toyota pour remporter les 6 Heures de Spa-Francorchamps, première course de la nouvelle catégorie HyperCar.

Qualifiée en quatrième position aux 6 Heures de Spa-Francorchamps, l’écurie Alpine ne s’attendait pas forcément à être concurrencée, sur un tour lancé, par les plus rapides du peloton des LMP2 aux 6 Heures de Spa-Francorchamps. Mais la vérité des qualifications n’est pas toujours celle d’une course d'endurance. Cette manche inaugurale de l’ère HyperCar a été dominée par les trois représentants de la nouvelle catégorie reine (les deux Toyota GR010 et l’Alpine A480). La marque normande s’est intercalée entre les deux protos japonais, non sans avoir longtemps menacé le constructeur nippon pour la victoire.

Les Toyota, qui avaient verrouillé la première ligne en qualification, ont pris le large dès le départ, en profitant de l’agressivité des LMP2 qui entouraient l’Alpine pilotée par le bréslien Negrao. L’A480 a marqué un round d'observation avant de progressivement hausser le rythme. Une communication radio a clairement marqué le point de départ : l'ordre “engine map four" a donné de l’autorité à l’A480, qui a rapidement effacé la LMP2 du team United Autosport, preuve que la marque française en avait sous le capot.

Une neutralisation heureuse pour Toyota

L'A480 du team français a d'abord semblé distancé par la cavalerie Toyota. Elle semblait promise à la troisième marche du podium quand une première neutralisation, peu après la mi-course, l’a remis au contact de l’écurie triple championne du monde en titre. Puis l’écurie japonaise a multiplié les cafouillages (contact avec une GT, sortie de piste, mauvaise coordination aux stands...) et Toyota a fini par céder le leadership à une écurie Alpine irréprochable dans sa gestion de course, aux stands comme sur la piste. Pas forcément la plus rapide, mais la plus fiable dans toutes les composantes de l'Endurance.

L’A480 en tête, Toyota a tenté une stratégie risquée à partir d’un ultime ravitaillement à 54 minutes de l’arrivée : miser sur une voiture capable de rejoindre le drapeau à damier avec ses 90 litres de carburant dans les réservoirs. L’histoire ne saura jamais si le paris était vraiment gagnant. Une longue neutralisation en FCY, à une demi-heure de la fin, a permis au trio Buemi-Nakajima-Hartley d’économiser le précieux carburant sans risquer une fin de course en mode écoconduite. Cet équipage s'impose donc avec un peu plus d’une minute sur l’Alpine, et un tour d’avance sur la seconde Toyota GR010. Le constructeur japonais, qui a tant souffert de problèmes de fiabilité de 2012 à 2017, réussit cette fois à faire gagner un nouveau modèle dès la première course. Mais Alpine, rompue à l'Endurance après huit saisons dans la très concurrentielle classe LMP2, a démontré une opposition plus qu’intéressante.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le WEC se poursuivra à Portimao (Portugal - 11 juin) et Monza (Italie - 18 juillet) avant le sommet de la saison : les 24 Heures du Mans les 20 et 21 août.