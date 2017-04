Sport auto : Alpine face à une concurrence renforcée au championnat du monde d'endurance

La saison 2017 du championnat du monde d’endurance débute ce weekend à Silverstone (Angleterre). L’écurie Signatech-Alpine a survolé le championnat 2016, mais la défense de ses titres s’annonce compliquée !

Championne du monde LMP2 et victorieuse des 24 Heures du Mans dans cette même catégorie, l’écurie Signatech-Alpine a la difficile mission de confirmer son remarquable palmarès 2016 à partir de ce weekend sur le circuit de Silverstone (Angleterre). Et ce ne sera pas une tâche facile face à des adversaires à la fois plus forts et plus nombreux.

De nouveaux pilotes

Cet hiver, la marque normande a dû modifier ses équipages avec le départ de Richelmi et la mise à disposition de Nicolas Lapierre pour Toyota, rappelé pour défendre les couleurs du constructeur japonais en LMP1 à Spa et au Mans. Alpine s’est offert un joker de luxe avec Romain Dumas (champion du monde LMP1 en titre) pour l’étape belge et surtout le double tour d’horloge dans la Sarthe. Sinon elle lancera de jeunes pilotes issus de la monoplace, fidèle à sa tradition de donner leur chance à des espoirs du sport auto. Enfin la marque normande a repris Pierre Ragues, quatre ans après le titre européen décroché par le pilote caennais avec les Bleus.

Du lourd en face

Mais l’unique écurie française engagée en WEC s’attend à affronter une solide concurrence. A commencer par Rebellion qui a fait le choix de quitter l’anonyme catégorie LMP1-L pour retrouver un peu d’adversité en LMP2. Le team helvétique a conservé ses meilleures pilotes (Prost, Piquet, Beche) en y associant quelques pointures comme Bruno Senna et le français Julien Canal. D’autres écuries auront aussi les moyens de se couvrir de lauriers, à commencer par les solides russes du G-Drive Racing (33 podiums en 40 départs depuis 2013) ; le team Manor et ses ex pilotes de F1 Jean-Eric Vergne et Vitaly Petrov ou encore le TDS Racing avec l’expérimenté Emmanuel Collard et le jeune, mais rapide, Mathieu Vaxivière. « Le niveau va être incroyable » confirme Philippe Sinault, patron de l’écurie Signatech-Alpine «le LPM2 devient LA catégorie la plus disputée de l’endurance. Nous allons affronter des écurie de très haut niveau. La partie sera difficile »

Dans cette catégorie, il faudra aussi surveiller l’adaptation des différents teams aux nouveaux bolides dotés du moteur Gibson V8 4,2 l. Soit un gain de 100 cv environ par rapport aux LMP2 2016 ! Toutes les écuries engagées en championnat du monde ont aussi choisi le même châssis Oreca 07. Donc ce sera matériel identique pour tous et la science de la course pour faire la différence confirme Philippe Sinault : « ça va se jouer au package pilotes. Leur harmonie, l’homogénéité, l’entente. Et ça va aussi se jouer à la stratégie et la fiabilité. Il restera des solutions pour faire les différences ». A Monza, lors du Prologue, la Signatech-Alpine s’est distinguée avec une V-max de 314 km/h…. et certains envisagent le seuil des 330 km/h au Mans avec les kits aéro adaptés au tracé des 24 Heures ! La gestion des pneus (quatre trains/course de 6 heures au lieu de six l’an dernier) sera donc capitale avec ces protos survitaminés !

Une seule Alpine à Silverstone

Deux Alpine sont inscrites pour le championnat du monde, mais une seule sera alignée ce weekend à Silverstone. Il s’agira de la n°36 pilotée par le trio Lapierre-Menezes-Rao. L’autre voiture bleue fera son entrée en lice qu’à Spa-Francorchamps lors de la deuxième manche du championnat. Officiellement, elle n’est pas prête deux semaines après le premier roulage à Monza lors du prologue. Le trio Panciatici-Rague-Negrao débutera donc la saison en Belgique le 6 mai. Puis il prendra part aux 24 Heures du Mans et à la course suivante au Nürburgring (Allemagne). La suite dépendra de ses résultats.

L'Alpine de course présentée à l'Usine de Dieppe le 10 avril - Renault Sport

La piste vitrine de la marque

Cette saison 2017 sera aussi particulière pour Alpine. La marque normande est redevenue active sur le marché de l’auto après la présentation de son A 110 et l’équipe sportive porte désormais les espoirs de l’usine de Dieppe (Normandie). Une émouvante visite des pilotes a d’ailleurs été organisée quelques jours avant la première course de cette saison 2017. Et les performances en piste seront la meilleure vitrine commerciale de ce nouveau modèle siglé du "A fléché". La course aux podiums reprend donc ce weekend à Silverstone, sur un tracé qui a rarement réussi à Alpine depuis 2013 et son retour sur les circuits. Mais les statistiques finissent toujours par être démenties !