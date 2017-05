Sport auto : Alpine loin de ses objectifs à Spa

Brillamment qualifiées en 2e et 3e position, les Signatech-Alpine ont rapidement été distancées ce samedi en course lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Elles se classent 5e et 6e avec u tour de retard. Un gros travail en perspective avant les 24 Heures du Mans !

Deux courses et deux scénarios radicalement opposés dans ce début de championnat du monde d’endurance pour Alpine. Si la malchance avait coûté la victoire à Silverstone, la marque normande a été rapidement exclue de la course à la victoire à Spa-Francorchamps. Elle se contente des 5e et 6e places dans sa catégorie LMP2

Accrochages, pneus, électronique…..

L’Alpine n°36 a rapidement perdu son système anti-patinage et l’incident a marqué le début d’un véritable calvaire. Assez logiquement elle a subi une importante dégradation des pneus (les pilotes doivent conserver les mêmes pendant environ 1h20) et les fins de double-relais sont devenus cauchemardesques. A cela il faut ajouter les attaques mal maîtrisées de certains adversaires et « c’est vrai que tous les vents étaient contraires » reconnait Bernard Ollivier, directeur-adjoint d’Alpine. « _En interne comme en externe il y a eu beaucoup trop de problèmes. Je n’oublie pas non plus une crevaison et un FYC (NDLR neutralisation) au mauvais moment. Mais la course ça rend modeste ! Il va falloir travailler pour arriver plus fort au Mans_ ». Le pilote caennais Pierre Ragues est sur la même ligne « on doit comprendre les raisons de cette dégradation excessive des pneus ! Travailler à l’atelier pour préparer les 24 Heures ». Pour son retour avec les Bleus il se contente d’une 6e place et veut retenir quelques éléments positifs « on n’avait pas roulé à Silverstone et on terme quand même devant des équipages qui étaient en Angleterre » retient le champion d’Europe 2013.

Pierre Ragues à l'issue de son passage au volant de l'A 470 n°35 © Radio France - Didier Charpin

L’an dernier Alpine avait remporté les 6 Heures de Spa et ce succès avait marqué le point de départ d’une saison rayonnante avec une victoire un mois plus tard aux 24 heures du Mans et le titre mondial LMP2 pour clore l’exercice 2016. Cette année Alpine connait un début de saison plus compliqué mais l’écurie va compter sur sa science de la course pour rebondir.

