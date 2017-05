Sport auto : Alpine pour une revanche à Spa-Francorchamps

Trois semaines après l’ouverture de la saison lors des 6 Heures de Silverstone, le championnat du monde d’endurance fait étape dans les Ardennes belges, sur le magistral circuit de Spa-Francorchamps. Alpine va aligner deux voitures et essayer d’effacer la désillusion subie en Angleterre.

Depuis 2013 et le retour à la compétition de la marque normande, Silverstone ne réussit pas à Alpine. Et la poisse était encore au rendez-vous le 16 avril dernier lors de l’ouverture de cette saison 2017. L’écurie dirigée par Philippe Sinault va tenter de rebondir ce weekend lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps, avec cette fois deux voitures engagées.

Pierre Ragues fait son entrée

La seconde voiture portera le n°35 et sera pilotée par le trio Nelson Panciatici-André Negrão-Pierre Ragues. Cet équipage a dû faire l’impasse sur la course inaugurale de la saison mais Pierre Ragues a quand même fait le déplacement à Silverstone « il était important pour moi d'y être présent avec l’équipe et aux cotés de nos équipiers de la 36 en suivant donc de l’intérieur toutes les opérations » confie le pilote caennais. A Spa il va enfin prendre place aux commandes de l’A470 « je suis vraiment impatient d'entamer cette saison WEC 2017 après un avant-goût durant le Prologue de Monza (NDLR début avril). L’A470 s'est révélée compétitive d’entrée et je m'y suis senti à l'aise au volant très rapidement. Ce fut une reprise de contact très intéressante avec mes équipiers Nelson et André Negrão ». Ce weekend va aussi marquer la reconstitution du duo Ragues-Panciatici, champion d’Europe en 2013 avec l’écurie Signatech-Alpine. Deux pilotes très proches dans la vie mais dont les chemins s’étaient sportivement séparés depuis leur épopée victorieuse l’année du retour d’Alpine sur les circuits.

2005 : Pierre Ragues (à gauche) et Nelson Panciatici (à droite) déjà coéquipier en Formula Renault - Nelson Panciatici

Panciatici est resté chez les Bleus alors que Ragues est arrivé dans le championnat du monde dans d’autres écuries, en se constituant une jolie collection de podium… par exemple sur le Toboggan des Ardennes au menu du weekend « Spa est un circuit que j'affectionne particulièrement, j'y ai terminé sur le podium lors de mes 2 dernières participations en GTE-Am l'an passé et en LMP2 en 2015, ce qui me motive à rester sur cette dynamique ! » souligne le Caennais. En Belgique, l’équipage de cette seconde Alpine risque toutefois de souffrir d’un manque de roulage par rapport à la concurrence. Les adversaires ont en effet une course « dans les pattes » et c’est un avantage en terme, surtout, de gestion des pneumatiques avec les nouveaux moteurs de 600cv.

Le renfort de Romain Dumas

En Belgique l’autre Alpine verra son équipage modifié. Avec les débuts en bleu de Romain Dumas, champion du monde LMP1 en titre. Non conservé par Porsche, le double vainqueur des 24 Heures du Mans (2010 et 2016) sera le joker de luxe du « capitaine » Nicolas Lapierre, recruté par Toyota en LMP1 (pour Spa et les 24 Heures du Mans). Dumas, de loin le pilote le plus éclectique du plateau, capable de passer du sable du Dakar à la neige du Monte Carlo, devrait rapidement trouver ses repères même s’il n’a jamais roulé en LMP2. Il fera équipe avec le très rapide américain Gustavo Menezes et l’anglais Matt Rao, sans doute revanchard avec sa mésaventure à Silverstone.

L’an dernier, Alpine avait également débuté le championnat par une 4e place à Silverstone avant de gagner à Spa-Francorchamps. En Belgique elle va donc tenter de renouveler ce même enchaînement. Il faudra de toute façon un bon résultat pour ne pas être distancé au classement dans cette catégorie encore plus relevée en 2017 !