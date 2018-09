Normandie, France

Apparaître au 6e rang d’un championnat d’Europe pour sa première participation n’a rien d’infâmant. Mais l’écurie Duqueine Engineering ne peut pas se satisfaire de ce classement après avoir perdu de nombreux points lors des dernières courses. Elle a prouvé en piste qu’elle peut jouer une place sur le podium et elle espère enfin capitaliser ce week-end lors des 4 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique). Le pilote caennais Pierre Ragues est convaincu du potentiel de cette écurie qu'il a rejoint juste avant le début de saison.

La vitesse est là, mais pas encore la constance

L’équipage 100% français de l’Oreca n°29 a pris ces aises à l’avant du peloton depuis le début de cette campagne 2018. Pierre Ragues avançait en terrain connu avec son coéquipier Nelson Panciatici (les deux pilotes ont été champions d’Europe en 2013 et classé quatrième des 24 Heures du Mans 2017) mais sinon il découvrait autant le nouveau coéquipier –le rouennais Nicolas Jamin- et surtout une équipe novice en LMP2. Et après quatre courses il est plutôt conquis par la détermination du Duqueine Engineering « Oui ça travaille fort ! Et l’ambiance est bonne autant avec Nico, lui-aussi Normand, qui s’est très vite adapté qu’avec l’ensemble du team » se félicite le pilote caennais. « Le podium dès la première course au Castellet a été un déclencheur» se souvient-il.

Pierre Ragues dans l'habitacle de la Duqueine Engineering

La suite a été moins exaltante avec une sixième place à Monza (mauvaise stratégie), une septième à Silverstone (accrochage dans le premier tour) et surtout cet invraisemblable déclassement en Autriche à l’issue d’un passage sous le drapeau à damier en deuxième position. « Une erreur de jeunesse du team qui a voulu utiliser un infime restant d’essence venant d’une autre voiture. Sans aucun avantage de performance en piste pour nous. Mais illégal au niveau du règlement. Le déclassement a été logique mais dur à avaler » reconnait Pierre Ragues.

En embuscade derrière l’ogre de la discipline

Le duo Ragues-Panciatici va retrouver ce week-end une piste de Spa-Francorchamps qu’il connait par cœur pour l’avoir emprunté ces dernières saisons en championnat du monde. Le pilote caennais s’est même offert deux podiums sur le mythique circuit belge : troisième en 2015 (LMP2) comme en 2016 (GT-Am). Un circuit qu’il adore : « J’ai toujours les mêmes sensations dans le Raidillon qu’on passe à fond avec cette compression-décompression de la voiture dans l’enchaînement » sourit Ragues, pour l’instant préposé aux départs dans l’ordre de passage des pilotes. Et c’est avec ambition qu’il va se présenter sur le Toboggan des Ardennes. « Notre niveau doit nous permettre de jouer le podium. Il ne reste plus que deux courses et il nous en faudrait au moins un, voire les deux. Et rester dans le coup si le G-Drive Racing a un problème » énumère-t-il. L’entité russe survole le championnat, avec notamment un Jean-Eric Vergne impressionnant. L’ancien pilote de Formule 1 réussit une saison exceptionnelle autant en Endurance qu’en monoplace (champion du monde Formule E). Mais Ragues et ses coéquipiers ont réussi à battre cet équipage lors des qualifications plus tôt cette saison. Donc ils espèrent pouvoir le titiller en course…. ou au moins l’accompagner sur le podium !