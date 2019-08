Sport auto : Déception et tristesse pour Pierre Ragues à Silverstone

Normandie, France

L'endurance automobile est un sport d'équipe, et Pierre Ragues a vu l'un de ses partenaires accrocher un adversaire en piste. Ce qui a provoqué l'abandon de l'équipage Duqueine Engineering dans la version "championnat d'Europe" des 4 Heures de Silverstone (Angleterre). Douloureux épilogue pour le Caennais qui avait pris le départ dans des conditions piégeuses sous la pluie. Ce dimanche il sera engagé avec Alpine en championnat du monde. Avec l'espoir d'obtenir un meilleur résultat dans son week-end anglais surchargé, avec deux courses internationales au programme. France Bleu l'a suivi dans son samedi "chronométré" sur et hors piste. Le film de la journée qui s'est achevée par une triste nouvelle pour le sport automobile avec le décès du jeune français Antoine Hubert en Formule 2 à Spa-Francorchamps .

Trottinette électrique et bolides de course

Histoire de compliquer les choses, les paddocks estampillés “championnat du monde” et “championnat d’Europe” sont à l’opposé l’un de l’autre sur ce circuit de près de six kilomètres. Logique tant il est impossible de caser une soixantaine de stands au même endroit. Mais une contrainte supplémentaire pour le pilote caennais qui doit sans arrêt passer d’un secteur à l’autre au gré des séances d’essais et briefings techniques avec coéquipiers et ingénieurs. Il a pris soin d’apporter une trottinette électrique pour faciliter les déplacements.

Première étape pour Pierre Ragues (casque jaune à droite) : qualification avec Alpine © Radio France - Didier Charpin

Cinquième des qualifications “mondiales”

Entamée par des essais libres, la journée bascule vers le premier moment d’importance à 12h20, avec les qualifications en championnat du monde avec Alpine. La marque française remet à ce moment précis son titre mondial en jeu “face à une concurrence encore plus féroce” observe Philippe Sinault, le patron du team. Comme chaque année, d’anciens pilotes de formule 1 ont été recrutés par des adversaires, ce qui va encore relever le niveau de cette catégorie LMP2 où les bagarres sont réputées âpres pour les pilotes et spectaculaires pour le public.

L’Alpine s’est qualifiée en cinquième position, donc dans la partie haute de la grille. Pierre Ragues est parti à la faute dans son dernier tour lancé, avec un tête-à-queue qui a potentiellement détruit les pneus. Comme leur nombre est restreint l’inquiétude dans les stands repose davantage sur l’état des gommes que la position en qualification.

Il est 13 heures et Pierre Ragues n’a pas le temps de se soumettre au point presse post-qualification. Son manager Ange Pasquali a obtenu une dérogation pour cause de minutes comptées ! Le pilote doit se restaurer avant d’enfourcher sa fameuse trottinette électrique pour traverser le circuit. Direction le paddock “européen” pour un ultime briefing avant la course ELMS. Son team l’a désigné pour prendre le départ.

La météo anglaise s’en mêle !

En Endurance les organisateurs veulent de la proximité avec le public. Les écuries et pilotes doivent être disponible pour la séquence dite “grid walking”. Il est 13h45, Ragues est donc présent devant la Duqueine Engineering avec laquelle il va disputer la quatrième manche du championnat d’Europe. Il revient quelques secondes sur son incident du matin : “Je ne l’aime pas ce virage. Parfois le vent nous pousse dans le dos et le freinage n'est oas le même”. Mais un autre phénomène climatique capte l’attention générale : de la pluie annoncée quelques minutes après le départ.

Concentration avant le départ, de la pluie annoncée sous peu © Radio France - Didier Charpin

L’averse pousse la coquetterie jusqu’à attendre le tour de formation pour inonder la piste. Alors que toutes les voitures sont en pneus slicks ! Dès le troisième tour le Caennais va passer au stand pour changer de gommes… contrairement à trois voitures adverses qui prendront le pari de ne pas chausser des pneus pluies. Ragues se retrouvera 9e après son choix stratégique, avant de poursuivre son relais dans des conditions piégeuses avec adhérence longtemps aléatoire. Il s’arrêtera après 1h18 de course pour céder le volant à son coéquipier Nicolas Jamin.

Cruel épilogue pour le coéquipier de Pierre Ragues !

Malheureusement la course va brutalement s’interrompre pour l’équipage Duqueine Engineering, lors d’un accrochage entre le coéquipier de Pierre Ragues et une autre LMP2. Violent contact…. sous neutralisation de course ! Ce qui rend le scénario encore plus rageant.

Une déception forcément mais "il y a plus grave dans la vie" précise Pierre Ragues à l'arrivée. Pendant la course il a appris le décès d'Anthoine Hubert, jeune pilote français de Formule 2, lors d'un accident à Spa Francorchamps (Belgique). "Je le connaissais un peu, je l'avais vu rouler en karting dans les catégories de jeunes. C'est dur, c'est un samedi affreux pour le sport automobile" conclu le Caennais, avant de quitter le circuit de Silverstone. Où il reviendra demain "parce que le risque on n'y pense pas. Le jour où on y pense autant arrêter".