Pierre Ragues et ses coéquipiers disputent ce samedi les 4 Heures de Silverstone en championnat d’Europe d’endurance. Sur la piste anglaise ils tenteront de gommer l’immense frustration vécue lors de la dernière course.

Les engagés du championnat d’Europe d’endurance se retrouvent ce samedi sur le circuit de Silverstone (Angleterre). Parmi eux : Pierre Ragues et ses coéquipiers, animés par une furieuse envie de briller après le douloureux épilogue de la dernière course en Autriche.

L’équipage Ragues-Panciatici-Jamin avait fait une course remarque sur le vallonné circuit autrichienne. Le pilote caennais, deuxième sur le grille de départ, avait même réussit à prendre la tête de la course dès le premier virage. Quatre heures plus tard la voiture coupait la ligne en deuxième position et s’offrait donc un second podium en trois courses. Championnat remarquable pour cette équipe Duqueine débutante en LMP2 qui a fait le choix de recruter le duo Ragues-Panciatici, champion d’Europe 2013.

Quelques gouttes d’essences non réglementaires….

Mais le coup de massue est tombé quelques heures plus tard lorsque les commissaires ont détecté une petite présence (0,5%) d’un carburant du même indice (102) non-conforme au règlement LMP2 ! Il s’agissait d’un reste d’essence dans une cuve partagée avec une autre équipe engagée lors d’une course de support des 24 Heures du Mans. Une disqualification logique au regard de la stricte application du règlement mais difficile à avaler pour les pilotes. Le team-manager Yan Belhomme leur avait même présenté ses excuses dans un communiqué.

Pierre Ragues aborde donc la manche anglaise avec l’envie de tourner la page sur cet épisode douloureux : "Nous voulons mettre rapidement la déception de Red Bull Ring derrière nous et reprendre notre défi au championnat. Nous savons que nous avions un package technique compétitif en Autriche, comme nous l’avons également montré au Castellet et à Monza, alors nous nous attendons à être de retour dans la lutte à Silverstone”. Malgré la désillusion autrichienne, l’équipage pointe au cinquième rang du championnat européen. Il a toujours été dans le rythme des meilleurs et le circuit de Silverstone, avec le mythique enchaînement Copse-Maggotts-Becketts, devrait bien convenir au trio de pilotes. Les qualifications se dérouleront en fin de matinée avant le départ à 14h30.