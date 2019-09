Sport auto : La meilleure qualification de la saison pour les pilotes normands Nicolas Jamin et Pierre Ragues

L’équipage Duqueine Engineering a signé le troisième temps des qualifications à Spa-Francorchamps, pour l'avant-dernière course du championnat d’Europe d’endurance. Son meilleur résultat de la saison dans l’exercice du tour lancé. Encourageant pour les pilotes normands Nicolas Jamin et Pierre Ragues

Normandie, France

Enfin ! L’écurie Duqueine Engineering a obtenu ce samedi un solide résultat en qualifications, avec ce troisième chrono sur le circuit de Spa-Francorchamps. Jusque là elle s’était involontairement fait une spécialité de plafonner aux troisièmes et (surtout) quatrièmes lignes sur les grilles de départ. “On a trouvé un truc mercredi lors des essais libres” sourit Pierre Ragues, le pilote caennais. Un ‘truc’ dans l’exploitation des pneus ce qui lui a offert l'opportunité, dans ce Championnat d’Europe très relevé, de griller la politesse à deux gros adversaires : Jean-Eric Vergne (G-Drive), l’ex pilote de Formule 1 et champion ELMS en titre, et Nicolas Lapierre (Cool Racing), le quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans LMP2. “Oui ça fait du beau monde derrière” reconnaît Nicolas Jamin, préposé à la qualification. “Surtout c’est du beau monde avec des budgets supérieurs au nôtre. On peut être fier de notre résultat” souligne le Rouennais.

Reste à convertir en course.

Depuis le début de la saison, l’écurie Duqueine Engineering a toujours affiché un très bon rythme de course, en se battant pour les podiums malgré son handicap systématique sur la grille de départ. “Au delà de notre développement pour la qualif on a aussi bien travaillé sur les relais typés course” précise Nicolas Jamin, plutôt optimiste. Sauf surprise c’est l’autre Normand, Pierre Ragues, qui prendra le départ de ces 4 Heures de Spa-Francorchamps. Il est le starter désigné depuis le début de cette campagne européenne. “Le résultat de la qualif est encourageant et ça fait un moment qu’on tourne auteur d’un gros résultat. On verra demain mais l’équipe le mériterait vraiment” s’impatiente le Caennais.

Cette avant-dernière épreuve de la saison risque toutefois d’être perturbée par la pluie, ce qui pourrait la transformer en loterie. Comme l’an dernier lorsque le team Duqueine caracolait en tête… mais avait tout perdu à cause d’un drapeau rouge (interruption) alors qu’il avait déjà effectué un arrêt de plus que ses concurrents. Un exemple parmi tant d’autres des avatars subis par l’écurie lors des saisons 2018 et 2019 où le palmarès (deux podiums) est bien modeste par rapport aux capacités du team.

“Un bon résultat pour Anthoine” - Nicolas Jamin

Le 30 août dernier, lors de la précédente course à Silverstone, les pilotes de cette série européenne avaient collectivement reçu le même coup de massue. Ils avaient appris dans leurs stands que le jeune Anthoine Hubert s’était tué à Spa Francorchamps. Les pilotes y pensent-ils au moment de négocier le mythique Raidillon ? “On pense à lui oui. C’est particulier de repasser dans ce virage” souligne Pierre Ragues. “Mais on a aussi analysé l’accident. Il était dû à un terrible enchaînement de circonstances avec le facteur aggravant de l’autre voiture qui arrive derrière et le choc latéral” explique le Caennais. “Le circuit me semble ‘save’. Plusieurs mecs sont sortis au Raidillon depuis le début du week-end et ils n’ont pas été blessés” confirme “l’Américain” de l’écurie : Nicolas Jamin qui a roulé pendant quatre ans aux Etats-Unis, en disputant des courses sur les circuits ovales typiques au pays de l’Oncle Sam.

Nicolas Jamin, ancien pensionnaire de la filière FFSA... comme Anthoine Hubert - © AutoWebbb - Eric Fabre

Mais le Rouennais reconnaît qu’il aimerait vraiment décrocher ici un bon résultat pour son ancien camarade d’école. “Au Mans (NDLR : avec la filière FFSA) j’étais en coloc avec Pierre (Gasly) et Anthoine était notre voisin. J’ai été très touché par sa disparition” rappelle Jamin, avant de résumer son sentiment à la veille de cette course sur le “Toboggan des Ardennes : “On va courir pour lui. Tout faire pour aller chercher un podium ou une victoire et pouvoir lui dédier le résultat”.