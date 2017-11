Sport auto : le rallye de Bretagne annulé

La mauvaise nouvelle est tombée pour les amateurs de sport automobile. La 7e édition du rallye de Bretagne n'aura pas lieu. Le départ était prévu le samedi 18 novembre, avec quatre spéciales programmées.

Les organisateurs sont déçus. Il n'y aura pas de 7e édition du rallye de Bretagne cette année. En cause, le manque de participants.

24 voitures engagées, "ça aurait été une mascarade"

Le président d'ASACA, Max Martineau explique "qu'il n'y a pas assez de concurrents engagées. 12 voitures pour le championnat de France de deuxième division, et autant d'historiques. On n'aurait jamais pu boucler le budget avec un si petit plateau. La décision la plus sage c'est d'annuler. Cela aurait été une mascarade avec si peu de concurrents."

Le communiqué

« Après les contraintes techniques qui avaient conduit, en juin, au report du rallye, nous sommes aujourd’hui confrontés à une pénurie d’engagés qui expose l’association à de graves problèmes financiers. Nous sommes conscients que la décision prise au mois de juin de reporter le rallye, jugée tardive par certains concurrents, a pu crisper certains acteurs du sport automobile régional, notamment au moment de repositionner l’épreuve dans les différents calendriers. Ce report est aussi venu bousculer l’organisation de chacun dans un programme parfois bien établi dès le début de la saison. Nous sommes aussi conscients que cette annulation repose une nouvelle fois les mêmes problèmes et bouscule une organisation familiale et professionnelle à ceux qui avaient répondu favorablement au report de l’épreuve en s’engageant et nous nous en excusons.

Néanmoins, nous nous interrogeons sur les raisons d’un tel manque de succès.

Il est décidément bien difficile d’organiser une épreuve en Bretagne ! D’autres s’y sont cassé les dents avant nous. Pourtant, la Bretagne, ce n’est pas le bout du Monde… Certes, nous sommes barrés au Sud, au Nord et à l’Ouest par la mer et que cela limite géographiquement le réservoir de concurrents mais pourquoi un tel désamour de la Bretagne ? Une moyenne de 45 partants en courses de côtes, 50 en slalom, 65 en rallye, sans tenir compte du rallye de Bretagne qui aurait fait chuter cette moyenne. Tous ces chiffres sont bien en dessous des moyennes des épreuves d’un grand quart Nord-Ouest. Un problème de tracé ? d’organisation ? Ceux qui ont un jour participé à notre épreuve ne l’ont à priori pas regretté…

Nous reviendrons plus fort !

Le rallye de Bretagne a été organisé pour la première fois en 2011 avec la volonté de créer une épreuve automobile d’envergure dans cette partie de la Bretagne. Le passage en championnat de France de 2nde division s’inscrit dans cette optique même si, comme un célèbre club de foot, nous rêvons parfois plus grand. C’est un label non négligeable pour nos partenaires mais cela s’accompagne d’un cahier des charges (timing, droit d’engagement) qui vient parfois se confronter à une autre réalité, celle de nos pilotes régionaux. Fort du soutien de nos bénévoles, de nos partenaires et de nos institutions sportives et administratives, nous reviendront encore plus fort. Parce que nous y croyons, par que nous pensons vous convaincre mais surtout parce que nous allons être à votre écoute.

L’édition 2018 du rallye de Bretagne est inscrite aux calendriers du championnat de France des rallyes de 2nde division, le championnat régional de la Ligue Bretagne – Pays de la Loire aux 6 & 7 avril en accord avec les instances. Une nouvelle date comme première piste à explorer pour un nouveau départ.