Sport auto : pas de miracle pour Alpine, vice-championne du monde d'Endurance derrière Toyota

Un dernier podium mais sans l’ivresse de l’exploit. L’écurie Alpine, arrivée à Bahreïn à égalité de points avec Toyota au championnat pilotes, n’a jamais réussi à menacer l’armada japonaise lors de la dernière course de la saison. Le constructeur nippon a survolé la course, en termes de vitesse comme en fiabilité, pour s’offrir un incontestable doublé. L'Alpine termine troisième. Le rêve d’un premier titre mondial était immense mais inaccessible (résumé de la course ci-dessous). La marque normande termine quand même deuxième des championnats pilotes et écuries, après une saison intense marquée par deux victoires en six courses.

ⓘ Publicité

La course /

Les hommes d’Alpine avaient promis d'essayer de “provoquer” le destin dans cette finale , et dès le départ Nicolas Lapierre parvient à gagner deux positions dans le premier tour. Le pilote français est passé devant une Peugeot et -surtout- devant la Toyota n°7. L’Alpine pointe alors en troisième position.

Malheureusement elle n’a pas assez de rythme pour viser plus haut, ni même contenir la contre-attaque de la Toyota dépassée dans le premier tour. Nicolas Lapierre glisse au quatrième rang, puis au cinquième quand il est le premier des pilotes Hypercar à passer aux stands. L’A480 souffre alors d’une trop grande dégradation des pneus par une température de piste à 45 degrés.

Les derniers espoirs d’une bataille à la régulière vont s'évanouir après 2h30 de course. Les Toyota, seules en tête, prennent un tour à l’Alpine. Ce qui signifie alors qu’une neutralisation de course avec Safety Car ne permettrait plus de revenir dans le sillage des bolides nippons. L’écurie française, remontée au troisième rang en profitant du manque de fiabilité des Peugeot, ne peut alors qu'espérer une défaillance mécanique des Toyota. En particulier de l’équipage Buemi-Harley-Hirakawa, adversaire pour le titre mondial et déjà malchanceux à deux reprises cette saison (abandon à Spa, problème moteur à Monza).

Mais la mécanique japonaise ne va jamais flancher jusqu’au drapeau à damier, présenté après huit heures de course. Toyota s'adjuge un quatrième titre constructeur consécutif. Devant une Alpine qui aura eu le mérite de rester un adversaire à l’affût jusqu’à l’ultime rendez-vous de la saison. Ses pilotes Nicolas Lapierre, André Negrao et Matthieu Vaxivière sont vice-champions du monde.