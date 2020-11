Sport auto : Pierre Ragues débute en championnat du monde des rallyes avec Alpine

De la piste à la route, Pierre Ragues confirme sa réputation de pilote caméléon. Le Caennais va faire un enchaînement rarissime dans le sport automobile avec un rallye du championnat du monde moins de trois mois après avoir disputé les 24 Heures du Mans.

“C’est le graal du rallye !” - Pierre Ragues

Le Caennais pilotera une Alpine A110 RGT dans ce rallye de Monza (Italie) à partir de jeudi (une seule spéciale) jusqu’à dimanche. «Participer à ce rallye en y faisant aussi débuter l’Alpine RGT : oui je mesure l’honneur et le privilège qui me sont accordés !” confie Pierre Ragues, décidément souvent associé aux premières de la marque normande. Il avait participé au retour d’Alpine sur les circuits en 2013 dans un programme d’endurance conclut par un titre de champion d’Europe.

D'une Alpine à l'autre : Pierre Ragues laisse l'A470 des circuits pour s'installer dans l'A110RGT - Signatech-Alpine

A titre personnel, ce rallye italien va aussi marquer un tournant dans la carrière de Ragues. “Disputer un rallye de championnat du monde c’est le graal !” sourit le Normand, l’un des très rares pistards capable d’alterner courses sur circuits et sur routes. “C’est totalement différent, à chaque fois je dois faire un ‘reset’. La grande différence est le changement d’adhérence. Sur circuit, l’asphalte est le même alors que sur routes le goudron change tout le temps. Et il faut savoir réagir à toutes ces surprises” analyse le pilote Alpine, vainqueur des rallyes de la Côte Fleurie et du pays d’Auge, également aligné à quelques reprises en Coupe de France. Il ne se fixe pas d’objectif précis pour sa première aventure au niveau mondial sachant que l’Alpine ne lui permettra pas de menacer les surpuissantes WRC.

241 km de spéciales à absorber

Pierre Ragues va commencer ce mardi les indispensables reconnaissances. Il va sillonner avec son copilote Julien Pesenti l’ensemble des secteurs chronométrés. Un rallye réussi passe en effet par la meilleure simulation possible. “Nous avons deux jours de reconnaissance, sur routes ouvertes donc avec la circulation classique et en respectant le code de la route. Je vais estimer toutes les données virage par virage” explique le Caennais. Il lui faudra préparer au plus juste les vitesses et rapports de boite dans chaque virage, avec une voiture qu'il connaît à peine. “Je n’ai eu qu’une journée de préparation avec l’A110RGT”. Un sacré défi donc face aux rallymans les plus aguerris !

Monza - Programme du Rallye

Jeudi 3 Décembre

SS1 - The Monza Legacy - 4.33km

Vendredi 4 Décembre

SS2 - Junior - 13.43km

SS3 - Junior (II) - 13.43km

SS4 - Roggia - 16.22km

SS5 - Roggia (II) - 16.22km

SS6 - Grand Prix - 10.31km

Samedi 5 Décembre

SS7 - Selvino - 25.06km

SS8 - Gerosa - 11.09km

SS9 - Costa Valle Imagna - 22.17km

SS10 - Selvino - 25.06km

SS11 - Gerosa - 11.09km

SS12 - Costa Valle Imagna - 22.17km

SS13 - Grand Prix (II) - 10.31km

Dimanche 6 Décembre