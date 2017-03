Sport auto : Pierre Ragues retrouve Alpine

L’écurie Alpine a présenté ce mardi sa nouvelle A 470 et les pilotes qui défendront ses couleurs en championnat du monde d’endurance. Le pilote caennais Pierre Ragues est de retour, quatre ans après son titre européen avec les Bleus. Au sein d'une écurie ambitieuse dans le championnat du monde 2017.

Il avait participé à la première campagne ! Quatre ans après le titre ELMS qui avait si bien lancé le retour d’Alpine sur les circuits, Pierre Ragues redevient un pilote officiel de la marque normande. L’annonce a été faite ce mardi à Boulogne-Billancourt lors de la présentation officielle du team Signatech-Alpine-Matmut. "Je suis vraiment très heureux de revenir" reconnait-il. "Et de refaire équipe avec Nelson (NDLR Panciatici) avec qui j'ai été champion d'Europe".

2013 : le titre puis la séparation

En 2013, année du retour d’Alpine en compétition automobile, Pierre Ragues était (avec Nelson Panciatici) l’un des deux pilotes retenus pour la première campagne. Une entrée en matière remarquable avec un titre européen décroché lors de la dernière course de la saison. Mais pour une question de classification de licence, le pilote caennais avait dû quitter Alpine en 2014. Ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre sa carrière avec d’autres teams, en championnat d’Europe puis en championnat du monde.

2013 Pierre Ragues (à droite) complice avec Carlos Tavares, alors numéro 2 de Renault - Signatech-alpine

Ragues et Alpine sont restés proches, il n’était pas rare de les voir discuter dans le paddock avant et après les courses. Pierre Ragues va donc remettre la combinaison bleue et sera en 2017 le pilote silver (statut d'amateur) imposé par le règlement "C'est LE silver en or" se félicite Philippe Sinault, le patron du team. "Il a l'habitude des voitures puissantes. Il a roulé en LMP1 avec moi. C'est un garçon qui a une grande maturité et c'est aussi un très bel ambassadeur pour la marque Alpine"

Finalement 2017 sera donc l’année des retrouvailles, avec pour Alpine un statut de championne du monde en titre à défendre. Mais la concurrence sera rude avec l’arrivée du team Rebellion (ex LMP1-L) et d'anciens pilotes de Formule 1 (Vergne en WEC, Barichello aux 24 Heures du Mans….) dans un championnat marqué par un bouleversement technique. En 2017 toutes les voitures seront dotées d'un moteur Gibson 4,2l de 600ch (20 % de puissance supplémentaire par rapport à 2016). Des bolides plus pointus à maîtriser mais diablement rapides : les LMP2 s’attendent à passer sous les 3'30" au Mans, soit à une dizaine de secondes des LMP1 ! Le match de la fiabilité pourrait réserver des surprises aux prochaines 24 H du Mans.

Gros mercato pilotes chez les Bleus

En 2016, Alpine a décroché en LMP2 le même doublé que Porsche en LMP1 : victoire aux 24 Heures du Mans et titre mondial. Une saison parfaite grâce au trio Nicolas Lapierre-Stéphane Richelmi-Gustavo Menezes. Mais le mercato des pilotes a réservé une surprise avec le départ inattendu du numéro 1 chez les Bleus en 2016 : Nicolas Lapierre va faire son retour en LMP1 chez Toyota. Il viendra renforcer l'écurie japonaise qui a décidé d'aligner une troisième voiture à Spa et -surtout- au Mans "Ils cherchaient des pilotes d'expérience et qui connaissaient l'écurie " explique Lapierre, "c'est un peu dur de quitter Alpine pour Le Mans mais je pouvais difficilement refuser cette proposition ! ". Nicolas Lapierre, double vainqueur des 24 Heures en LMP2 (2015 et 2016) y voit l'occasion de vaincre le signe indien dans la catégorie reine. "Je reste sur quelques échecs au Mans en LMP1. Pour moi c'est important de combattre ça et d'essayer de remporter les 24 Heures au général". Sur cette troisième Toyota, il fera équipe avec Stéphane Sarrazin... autre grand poissard dans le double tour d'horloge sarthois (quatre fois 2e !).

Le renfort du champion du monde LMP1

Pour le remplacer Alpine s'est offert un (très) joli coup en recrutant Romain Dumas, vainqueur au général des dernières 24 Heures du Mans et champion du monde en titre avec Porsche. Toujours sous contrat avec le constructeur allemand mais non aligné (de façon assez inexplicable) dans les équipages 2017 des 919 Hybrid, le Français va donc rejoindre les Bleus. Et il y voit un joli défi « j'ai toujours roulé que pour des Allemands (NDLR : Audi et Porsche) et là je vais pouvoir rouler pour une marque française. Et pour le passionné que je suis Alpine n'est pas une marque comme les autres ! ». Le pilote gardois pourrait réussir un triplé inédit s'il parvenait à s'imposer au Mans. Vainqueur en LMP1 (2010 et 2016) et en GT (2013) il ne lui manque plus que la catégorie LMP2. "C'est vrai que ce serait sympa ! Oui j'y est pensé en signant avec Alpine" sourit-il.

Le champion du monde LMP1 Romain Dumas rejoindra Alpine au Mans © Radio France - Didier Charpin

Le team Alpine a aussi présenté ses autres pilotes et la composition des équipages. Comme l’an dernier, deux voitures sont engagées. Sur la n°36, championne du monde en titre, l'anglais Matt Roa est recruté pour épauler l'américain Gustavo Menezes et Nicolas Lapierre (sauf à Spa et au Mans où se sera donc aux côtés de Romain Dumas). Sur l'autre voiture (n°35) un seul pilote est conservé : Nelson Panciatici, rejoint par le brésilien André Negrao et le français Pierre Ragues. Ce second équipage fera l'impasse sur la première course de la saison à Silverstone (16 avril) parce que l'écurie doit respecter "certaines contraintes économiques" précise Bernard Ollivier, le directeur général adjoint d'Alpine. "Son programme complet sera décidé pendant l'été, notamment en fonction des résultats". Très clairement Alpine privilégie le grand rendez-vous de la saison avec l'envie de s'imposer en juin pour revivre les retombées de son succès aux dernières 24 Heures du Mans.

L'A 470 de compétition sera la vitrine marketing de l'A110, l'Alpine désormais vendue par la marque © Radio France - Didier Charpin

Au moment où la marque vient de revenir sur le marché de l’auto avec la présentation de son A110, les résultats sportifs seront une vitrine marketing, en particulier dans les pays visités dans ce championnat du monde 2017. Premiers essais ce week end à Monza (Italie) puis première course à Silverstone (Angleterre) le 16 avril.