Sport auto : Pierre Ragues espère rebondir en championnat du monde d'endurance

Pour son retour en championnat du monde Pierre Ragues avait connu un début de campagne idéal. Deuxième à Silverstone dans un meeting ardu où il était engagé en championnat d’Europe et du Monde. Mais les courses suivantes ont été nettement moins reluisantes avec une absence des podiums en Chine, au Japon et à Bahreïn. “On a vécu une campagne en Asie compliquée sur des circuits atypiques qui ne nous ont pas convenus. Il y a beaucoup de paramètres qui n’ont pas fonctionné” observe le Caennais.

Des fautes de pilotage inhabituelles

L’écurie Alpine, championne du monde LMP2 en titre, est donc en difficulté après un mercato pilote conséquent. Seul le brésilien Negrao est resté et il fait aujourd’hui équipe avec Thomas Laurent (l’espoir français en endurance) et Pierre Ragues. “On cherche encore les réglages qui conviennent à tous les trois” précise le pilote normand. “On est parfois deux sur la même ligne mais pas le troisième. Et les sensibilités changent selon les circuits”. Subtilité de l’endurance où il faut partager la voiture et donc la mise au point du bolide. L’osmose ne s’est pas encore faîte. Ce qui se traduit par un inconfort général. “On fait de petites fautes. Mais les miennes se sont plus remarquées que les autres” admet le Caennais, responsable d’un accrochage avec une Ferrari au Japon puis d’un tête-à-queue en qualifications à Bahreïn. “On a tendance à trop forcer son pilotage quand on n’est pas à l’aise avec la voiture et on se met dans une zone de danger” explique Pierre Ragues, pourtant réputé pour sa fiabilité.

L'Alpine n°36 dans le peloton alors qu'elle espérait figurer à l'avant - Signatech-Alpine

“J’ai bien analysé la situation avec l’équipe et avec mon manager Ange Pasquali” confie le pilote au sortir d’une année 2019 pleine de contraste. Sa saison européenne avec Duqueine Engineering a été remarquable en terme de vitesse et de constance. Mais le retour sur la scène mondiale un peu chaotique. “La trêve hivernale a fait du bien pour se poser toutes les bonnes questions, faire du simulateur et ne pas reproduire les mêmes erreurs”.

Toujours en course pour le titre mondial

Malgré les avatars l’écurie Signatech-Alpine ne compte que 16 points de retard au championnat du monde. Aucune écurie ne domine clairement, le classement est donc très serré entre les cinq premiers et un retour dans le match toujours possible “16 points c’est pas énorme. On est qu’à mi-championnat et l’objectif est toujours le titre. Mais on n’a plus de joker” résume Pierre Ragues, avant de s’envoler vers le Texas pour la cinquième des huit épreuves du championnat du monde.

Il manquera forcément de repères lors des deux prochaines courses sur le sol américain. Tout d’abord Austin (23 février) où il n’a plus roulé depuis 2016 et sa dernière campagne complète en WEC. “Mais ils ont refait toute la piste après les problèmes de bosses critiqués par les pilotes de Formule 1” précise le Caennais “donc on ne saura pas vraiment à quoi s’en tenir sur l’abrasivité et la dégradations des pneus”. Puis ce sera la très particulière course des 1000 miles de Sebring (20 mars) sur ce célèbre tracé défoncé que le Normand n'a plus emprunté depuis 2011. Deux épreuves techniquement difficile mais avec une marge d'erreur réduite pour se relancer dans la course au titre mondial.