La marque normande Alpine ne disposera que d'une seule voiture cette année aux 24 Heures du Mans. Quand au pilote caennais Pierre Ragues, il n'est pas encore certain de pouvoir disputer la plus célèbre des courses d'Endurance. Etat des lieux après l'annonce de la liste officielle des engagés.

Normandie, France

L'automobile club de l'Ouest a dévoilé ce vendredi la liste des 60 voitures retenues pour les prochaines 24 Heures du Mans, les 16 et 17 juin. Sans surprise Toyota attirera les projecteurs avec la première participation de Fernando Alonso, le pilote de Formule 1 en quête de la Triple Couronne. En revanche la Normandie sera moins représentée…..

Alpine : un seul équipage

Pour cette édition 2018 il n’y aura qu’une seule Alpine au départ, ce qui réduira ses chances de podium dans ce marathon toujours fertile en rebondissements ! L’an dernier, la marque normande avait aligné deux A470 et cela lui avait permis de rester dans la course dans le coup jusqu’à l’arrivée. L’une de ses voitures avait en effet perdu toute chance de victoire après une sortie de piste précoce (dès la première heure de course). L’autre bolide s’était classé 4e au général et 3e LMP2 après une course irréprochable de ses pilotes Nelson Panciatici, Pierre Ragues et André Negrao.

Le groupe Renault a choisi de ne pas faire monter Alpine d’une catégorie. Le proto aux couleurs de l’usine de Dieppe va donc rester en LMP2 et y disputer l’intégralité du championnat du monde.

Pierre Ragues dans l’attente

L’an dernier le pilote caennais Pierre Ragues faisait parti de ce second équipage d’Alpine arrivé au pied du podium toutes catégories. L’absence de second proto avec le “A fléché” le laisse pour l’instant sans volant pour le grand rendez-vous dans la Sarthe. Mais de nombreux teams n’ont pas encore complété leurs équipages et son expérience de 10 participations aux 24 Heures pourrait lui permettre de trouver une place sur la grille de départ. En attendant il devrait disputer le championnat d’Europe d’Endurance avec le team espagnol Racing Engineering. Un retour en ELMS après trois saisons en championnat du monde. Ragues avait gagné le titre 2013.