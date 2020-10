Sport automobile : le 35e rallye des Bauges est maintenu

Un temps incertain, le rallye des Bauges est finalement maintenu. Les organisateurs ont reçu le feu vert de la préfecture de Savoie pour organiser la course. Cette 35e édition aura bien lieu, dans le respect des règles sanitaires contre la Covid-19 et avec plus de pilotes que les années précédentes.

Pas de buvette, pas de snack, pas de cérémonie de remise des prix, des masques tout le long du parcours, mais des moteurs qui vrombissent au départ de la course et c'est là l'essentiel pour les organisateurs. La 35e édition du rallye des Bauges est maintenue, malgré les contraintes sanitaires.

Les années précédentes, ils étaient environ 3000 massés au bord des routes savoyardes pour admirer les bolides. Cette année, le président de la course, Stanislas Miguet s'attend à un peu moins de spectateurs. En revanche, c'est derrière les volants que ça se bouscule : "On a 188 équipages qui vont prendre le départ. C'est plutôt une jauge haute si on compare aux années précédentes."

Plus de pilotes au départ pour cette 35e édition

Un plus grand nombre de pilotes, cela s'explique par les annulations à répétition des épreuves au printemps et durant l'été. Les pilotes ont la pédale qui chauffe. Tellement, que certaines équipes sont venues de pays voisins pour concourir : "Les équipages ont vraiment envie de rouler. [...] Pour la première fois, on a des étrangers, quatre équipages suisses nous rejoignent."

Le départ du rallye des Bauges sera donné ce samedi à 13h45. La fin de la course est prévue dimanche à 17h. Pour plus d'informations sur la course, vous pouvez consulter le site internet du rallye des Bauges.