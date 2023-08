Sport automobile : Sébastien Loeb tête d'affiche du prochain Rallycross de Lohéac

Le champion français de WRC, la catégorie reine du rally, Sébastien Loeb fait son grand retour au rallycross de Lohéac entre le 1er et le 3 septembre 2023. L'organisateur de la 6e manche du Championnat de France vient d'annoncer la présence du nonuple champion du monde de WRC.

Sébastien Loeb n'était plus venus en Bretagne depuis plus de 5 ans. Le Norvégien Andreas Bakkerud ou encore des Youtubeurs suivis par plus de 2 millions de fans sont aussi présents dans la grille de départ de ce rallycross de Lohéac. Sébastien Loeb pilotera une Hyundai i20 WRX flanquée du numéro 9 avec les couleurs de la Team PGRX de Patrick Guillerme.

"Quand Davy Jeanney m’a proposé de rouler avec lui au sein de son équipe à Lohéac, il ne m’a pas fallu très longtemps pour accepter. Je me suis souvenu de mes précédentes participations ici en Bretagne : j’ai dit banco ! Lohéac est un évènement phare du sport automobile en France et le public et l’ambiance y sont incroyables", explique Sébastien Loeb dans un communiqué de presse.

Illustration participation de Sébastien Loeb au Rallycross de Lohéac

"De revoir Sébastien c'est un clin d’œil sympa et je suis certain que le public sera ravi de voir évoluer un tel pilote au milieu des meilleurs pilotes du Championnat de France de rallycross", souligne Patrick Germain, patron de l'organisation du rallycross de Lohéac.