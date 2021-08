Des cours de Hip Hop gratuits pour les enfants à Bourges

"Un, deux, trois, quatre, cinq !". Le rythme du cours est donné par Leng Vang, professeur de danse à l'association BeUrSelf à Bourges. Des cours qui se déroulent toute l'après-midi sur quatre jours, sur la place rouge du Val d'Auron; dans le cadre du Bel été de Bourges. Les cours, qui sont dispensés jusquà samedi, sont répartis en trois groupes : 14-15h pour les 7-9 ans, 15h30-17h pour les 10-13 ans et 17h à 20h pour les 14 ans et plus.

C'est la troisième fois cet été, que l'association BeUrSelf organise cette opération qui s'est déroulée dans plusieurs quartiers.

"On voulait ouvrir les cours à tout le monde"

"Le but est de mettre en animation des zones diverses", explique Leng Vang, professeur de danse à l'association BeUrSelf. "On estime que c'est trois zones emblématique de la ville. Cela permet en même temps à ces habitants de pouvoir participer aux cours car quand on vient des quartiers nord, on ne vient pas au sud ou en centre-ville et inversement. On trouve ça cool d'ouvrir les cours à tout le monde. Cela fait parti de la culture Hip Hop de partager l'énergie avec des personnes qui viennent de tous horizons". Ces cours ont même permis à des enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances de se dégourdir les jambes. "Ils peuvent s'occuper et de faire une activité gratuite qui souvent sur des stages comme l'association propose sont assez chers", raconte Leng Vang.

Un spectacle pour conclure ces trois jours de cours

Des cours qui se veulent ludiques et le professeur procède étape par étape. "Avant d'apprendre le Hip Hop aux enfants, je leur apprends à se respecter entre eux, à développer leur motricité, leur confiance en soi et aux autres et à accepter la différence des autres", affirme Leng Vang. "On s'adapte aux capacité des élèves qu'on a pour se réguler en fonction de leur niveau".

Une façon de fonctionner qui a plu à Marty 7 ans. Originaire du Val d'Auron, ces cours de Hip Hop ont été une découverte pour lui. "J'ai regardé des vidéos sur internet avec mes parents et j'ai trouvé ça cool, explique le jeune garçon. Avec le breakdance, il y a différentes musique et ça m'a l'air super". Sa maman Stéphanie a entendu son souhait. Elle l'a donc inscrite à cette pratique. "Il y a quelques mois, on lui a fait écouter de la musique dynamique, explique-t-elle. Il s'est révélé. On a senti que son corps voulait s'exprimer et on s'est dit que c'était une opportunité de pouvoir essayer grâce à se mini-stage".

Cours de Hip Hop à Bourges pour les jeunes Copier

Des stages se terminent à chaque fois par un spectacle de 2h. Un spectacle qui aura lieu samedi sur la place rouge du Val d'Auron de 18h à 20h. Pour les retardataires qui n'ont pas pu s'inscrire à ses trois sessions de cours de Hip Hop, l'association BeUrSelf propose des cours gratuits du 23 août au 20 septembre prochain.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur la page Facebook de l'association ou contactez le 06.95.51.48.67