Sport et chaleur : les conseils de Vincent Cavelier ancien médecin ligérien de l'équipe de France de basket

Il va faire encore très beau et très chaud ce dimanche. Les températures avoisineront les 30° degrés dans la Loire. Malgré les fortes chaleurs de ces derniers jours vous êtes nombreux à faire du sport. Vincnt Cavelier ancien médecin de l'équipe de France de basket et de l'ASM vous conseille.

Comment aligner les performances sportives même lorsque les températures sont très hautes ? Ou tout simplement comment vous faire plaisir par la pratique d'une activité sans avoir à trop souffrir de la chaleur ? Réponse de Vincent Cavelier. Il est aujourd'hui médecin du sport à Saint-Germain l'Espinasse. Originaire de la Loire, l'homme a été le docteur de l'équipe de France de basket au moment des Jeux Olympiques de Sidney en 2000 puis du championnat d'Europe en 2001. Vincent Cavelier a ensuite intégré le staff de l'équipe de rugby de l'AS Clermont-Auvergne en rugby en 2010.

Partir de bonne heure

Le matin est LA meilleure période pour pratiquer un sport ou une activité pendant la période estivale. C'est le moment le moins chaud de la journée. Évitez au maximum les efforts entre midi et 16h, moment où les rayons du soleil frappent fort. Je suis toujours inquiet lorsque je vois des cyclistes partir à midi ou à 14h

Bien manger, bien boire mais pas de café !

Évidemment l'alimentation est primordiale avant tout effort. Le matin avant de partir, il faut manger raisonnablement mais surtout ne pas partir le ventre vide. La dépense énergétique va être plus importante que d'habitude. Pensez à bien boire de l'eau, ou des boissons énergisantes. Pas celles que l'on trouve dans le commerce évidemment. Mais dans une bouteille vous pouvez ajouter du sucre ou du miel par exemple. C'est très bon pour le corps. Par contre surtout pas de café le matin. C'est un diurétique qui risque d'aggraver la déshydratation, et d'éliminer encore plus d'eau au niveau rénal.

Éviter les vêtements de couleurs sombres

Prenez des tenues qui permettent d'évacuer facilement la transpiration. Et des tenues légères. Pas la peine non plus de courir en maillot de bain car il faut quand même se protéger du soleil. Il est préférable de mettre des vêtements de couleur claire pour le sport mais je préfère quand même voir des sportifs avec des tenues noires et une bouteilles d'eau accroché à leur ceinture pour se réhydrater toutes les 20 minutes plutôt que de courir avec des couleurs claires et ne pas avoir de quoi boire.

"Faire du sport par forte chaleur ça fait perdre plus de poids". Non ! C'est une idée reçue d'après Vincent Cavelier Copier

Reportage au Parc des Sports de Méon