Sport et handicap: entre plaisir et compétition, chacun y trouve son compte

Par Emmanuel Moreau, France Bleu Pays d'Auvergne

La campagne de lutte contre les discriminations dans le sport (dont le handicap) débute ce jeudi pendant que les Jeux Paralympiques (et la moisson de médailles françaises) se poursuit. Et la région Auvergne - Rhône-Alpes a fait du sport et du handicap sa grande cause régionale pour 2018.