Sport Excellence Reconversion, une école pour sportif de haut niveau à Montpellier

La fin de sa carrière sportive est toujours une étape difficile dans la vie d'un athlète. Pour les aider a rebondir, Sport Excellence Education ouvre ses portes à Montpellier. Elle dispense une formation adaptée aux sportifs de haut niveau leur offrant, à terme, une certification ou un diplôme. Il leur sera possible par exemple d'obtenir un Mastère Designer Architecte d’intérieur ou un Bachelor Design de Mode et Stylisme. L'objectif est de former rapidement les étudiants au monde professionnel pour qu'ils puissent se reconvertir facilement le moment venu. Cette formation se déroule au sein des écoles AMOS, CMH et l'ESDAC, respectivement spécialisées dans le sport business, l'hôtellerie/ tourisme/luxe et le design. Il s'agit d'écoles appartenant au grand groupe ACE Education,qui adapteront leurs formations pour les athlètes professionnels. Sport Excellence Reconversion existe également à Marseille et à Nantes, toujours dans les locaux de ACE Education, et entend continuer son expansion.

Lorsque la carrière est terminée, le téléphone ne sonne plus. Les vrais faux amis disparaissent.

"Lorsque ça s'arrête on appréhende, on a peur" raconte la co-fondatrice de l'école Laura Flessel, quadruple médaillée et ancienne ministre des sports. "C'est vrai que pour en avoir rencontré plus d'un et pour être passée par là, le téléphone ne sonne plus. Les vrais faux amis disparaissent. On n'est plus dans un moment où on est sur le podium et donc l'écosystème change. Alors c'est vrai que si on a bien préparé la reconversion, ça fait mal, mais on repart. En revanche, si on ne l'a pas préparée ou qu'on a fait un déni, on n'a plus rien. Donc effectivement, on a réfléchi pour apporter une solution d'accompagnement pour tout type de sportif ayant cette croyance, cet ADN du sport. On est vraiment dans le positif, on est dans l'accompagnement pour mieux faire et garder ce petit côté de challenge qui nous fait vibrer."

Laura Flessel, quadruple championne olympique et co-fondatrice de Sport Excellence Reconversion Copier

"Nous on va adapter toute notre pédagogie et tout notre formation, tous nos diplômes à ces sportifs de haut niveau" explique Eric Alard, directeur de l'un des campus ACE Education et ancien sportif olympique. "Il peut être en centre de formation, il peut être au moment de l'apogée de sa carrière, en fin de carrière ou à l'arrêt de sa carrière. On pourra donner une réponse à tous ces moments là et les accompagner dans leur professionnalisation, quel que soit le moment de leur carrière sportive. Un sportif qui a fait les plus grandes compétitions mondiales a des qualités de motivation, de résilience, d'adaptabilité, d'esprit d'équipe qui, demain, peuvent être un point fort pour les entreprises. Et donc, nous, on veut pouvoir former ces sportifs pour le monde de l'entreprise et du coup, au final, améliorer les entreprises qui les accueilleront."