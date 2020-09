Sport’Ouvertes, c'est le rendez-vous du sport à Tours.

Chaque année en septembre, vous êtes invité(es) à rencontrer les associations, les sportifs de haut niveau et les différentes Institutions qui oeuvrent dans le domaine du sport.

Affiche Sport'Ouvertes et Forum des Associations de Tours

Une journée d’échange et de découvertes sportives ! Voila ce que la ville de Tours vous propose ce dimanche 13 septembre.

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, cette année, Sport'ouvertes accueille également le Forum des Associations ! La manifestation se tiendra le 8 septembre 2019, de 10h à 18h au Centre Aquatique et au Lac de la Bergeonnerie.

4 lieux : Halle Monconseil, Hôtel de Ville, Centre Municipal des Sports, Esplanade Toulouse Lautrec



Cette journée sera synonyme de convivialité, de partage, et d’échange. Attirant 15 000 visiteurs chaque année, Sport'Ouvertes permet aux associations sportives de venir au contact de tous les publics, grâce à la mise en place de villages regroupant stands et espaces de démonstration et d'animations.

Et bien entendu, c'est complètement gratuit !