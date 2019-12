Sportif de l'année 2019 : Lou Boisnard, la force tranquille sur le kayak

Département Mayenne, France

Ce vendredi, honneur à Lou Boisnard, 18 ans. La jeune fille licenciée au Canoë-Kayak Laval est devenue en 2019 championne de France de fond en K2 (un kayak biplace avec sa coéquipière Orane Avry), et aussi championne de France de marathon. Car le marathon n'est évidemment pas qu'une affaire de course à pied.

"En kayak c'est une course de vingt kilomètres pendant laquelle on effectue des portages. À chaque tour, on doit débarquer et porter le bateau en courant sur 100 ou 200 mètres et après rembarquer. Une course dure entre 1h30 et 2h30, tout dépend des distances" explique l'athlète mayennaise, devenue une référence nationale dans l'épreuve. "C'est déjà un titre important oui, mais avec Orane on a déjà eu d'autres titres de championnes de France mais sur le marathon, on avait jamais gagné" termine Lou Boisnard.

Aujourd'hui Lou Boisnard se concentre presque exclusivement sur le marathon et délaisse un peu la vitesse. Un choix sportif qu'elle assume. "C'est désormais ma discipline de prédilection parce que j'ai des meilleures sensations qu'en kayak de vitesse. Je préfère les courses de longues distances car elles sont plus stratégiques" explique la sportive. En 2019, Lou Boisnard a même participé aux championnats du Monde dans la Nièvre en juillet et a terminé 9e.

