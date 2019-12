Sportif de l'année 2019 : Nicolas Picot (AS Karting Laval), ténor du circuit français et mondial

Département Mayenne, France

Qui pour succéder à Gabriel Bordier, le marcheur berthevinois ? Nicolas Picot, 29 ans, fait partie des prétendants. Le licencié de l'AS Karting à Laval a remporté le championnat NSK (National Series Karting). Cette compétition lui a d'ailleurs permis de disputer les finales mondiales de karting à Sarno en Italie.

Top 5 français

Au niveau national, Nicolas Picot est depuis 2011 dans le Top 5 des meilleurs pilotes français. Et d'après lui ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de rester dans le haut du panier, de maintenir un haut niveau de compétition. "Il faut toujours se remettre en question, ne pas rester sur ses acquis, progresser s'améliorer. Il faut continuer sans cesse à développer le matériel, en se positionnant dans d'autres catégories et prendre de l'expérience. Moi je préfère les catégories où je peux tout maîtriser : de la motorisation à la partie châssis. Le problème d'être dépendant de quelqu'un d'autre c'est que, si ce jour-là, il n'a pas envie de bien vous servir, vous ne pouvez rien faire" explique le pilote.

Une école de la vie

En 2019, Nicolas Picot est arrivé troisième de la Coupe de France Senior. Il est licencié depuis 2016 à Laval et travaille à son compte. Il vit de sa passion avec sa société NPS et en collaboration avec Malvaut Sport. Et qu'on se le dise, le Karting est un sport à part entière, et pas seulement un loisir le week-end. "Les gens voient ça comme un loisir parce qu'un karting vous pouvez en acheter un et rouler sur la route avec, au contraire d'une moto ou une voiture de course. C'est une vraie école de la vie pour un adolescent. On apprend à ne pas lâcher prise dès la première contrariété arrivée et de se forger un caractère pour la vie de tous les jours" termine Nicolas Picot.

Si vous souhaitez voter pour "le Sportif de l'année 2019", rendez-vous sur le site internet du département de la Mayenne. Clôture des votes le 7 janvier prochain avant la cérémonie du 24 janvier. Le trophée a été créé par l'artiste mayennais Alain Goisbault.1