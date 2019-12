Sportif de l'année 2019 : pas de Breixit pour le boxeur Jordy Weiss !

Département Mayenne, France

Jordy Weiss termine une année 2019 bien musclée qui lui a permis de conserver son invincibilité : 25 combats, 25 victoires. Le licencié du Stade Lavallois s'est notamment appliqué à défendre sa ceinture de l'Union européenne des mi-moyens. Un duel face au Finlandais Jussi Koivula, devant les siens à Laval dans une salle polyvalente remontée à bloc. C'était le 26 avril dernier, un succès aux points et à l'unanimité des trois juges.

Aujourd'hui, "El Gitano" continue sa conquête de l'Europe. En 2020 il vise la ceinture européenne. Quelle est donc la différence par rapport à la ceinture de l'Union européenne (que Jordy Weiss a choisi d'abandonner) ? "Et bien on va dire que cette dernière, pour comparer au football c'est l'Europa League. Alors que la ceinture européenne c'est la Ligue des Champions" explique Jordy Weiss. "Là c'est vraiment deux marches au-dessus" poursuit le boxeur. Son prochain combat aura lieu normalement le 22 février au Zénith de Caen pour un titre inter-continental ou international. "Ce serait top car cela me classerait dans le top 10 mondial. Je prendrais en plus de l'expérience avant le championnat d'Europe". La date de ce dernier n'est officiellement pas encore connue.

Le Mayennais de 26 ans n'a pas ménagé sa monture cette année avec des voyages à Londres, en novembre, mais aussi aux États-Unis. À New-York au mois de mars. "Avec mon préparateur physique Dominique Paris j'ai travaillé là-bas la puissance, la force de frappe. Et avec l'entraîneur de boxe c'était la précision et des enchaînements différents par rapport à ce que je fais en France. Les Américains donnent moins de coups que nous. Trois par exemple. Mais c'est vraiment chirurgical. Les frappes sont données au bon moment. Chez nous on est très généreux avec parfois des coups qui servent à rien" déclare Jordy Weiss.

