Sportif de l'année 2019 : Pierre Ballon, le mordu mayennais de ski-nautique

Département Mayenne, France

Cette année, Pierre Ballon s'est distingué en décrochant par exemple le titre de champion d'Europe par équipe avec l'équipe de France. Le Mayennais pratique les figures en ski-nautique, c'est presque de la haute-voltige surtout lorsqu'il a la corde de sa planche au pied. À chaque épreuve, le Mayennais a vingt secondes (!) pour enchaîner les gestes techniques. "Ce sont beaucoup de rotations. On glisse sur l'eau via les vagues et on peut sauter au-dessus de la corde. Lorsque je l'ai dans les mains, je fais des sauts périlleux, des flips. Il faut aller très vite et bien réfléchir au rythme que l'on va prendre sur certaines figures car si on tombe ... c'est terminé" explique Pierre Ballon.

Voyages voyages ...

Le licencié au club du Navigation Plaisance Château-Gontier a déjà remporté le prix du "Sportif de l'année" en 2010. Il est aujourd'hui âgé de 30 ans. Lorsqu'il n'est pas sur sa planche, il endosse le costume de conseiller en protection sociale dans un grand groupe de prévoyance. Pour pratiquer son sport à haut niveau, Pierre Ballon voyage énormément (Malaisie, Chili, Italie, Espagne). Une vraie chance d'après lui. "On évolue là où il y a de la chaleur donc forcément on est amené à se déplacer. Je peux découvrir plein de choses, des cultures et des pays différents. Je suis très content de vivre toutes ces aventures" déclare Pierre Ballon.

La Mayenne n'est quand même jamais très loin pour lui. "J'y vais régulièrement. Toute ma famille vit encore dans le département. Mais c'est plus en coup de vent aujourd'hui et pas sur des longues périodes" termine le père de famille.

Si vous souhaitez voter pour "le Sportif de l'année 2019", rendez-vous sur le site internet du département de la Mayenne. Clôture des votes le 7 janvier prochain avant la cérémonie du 24 janvier. Le trophée a été créé par l'artiste mayennais Alain Goisbault.