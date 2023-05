Sports collectifs en Isère : que reste-t-il à jouer pour les différents clubs ?

On connait désormais l'adversaire du FCG en demi-finale de Pro D2 de rugby. Ce sera ??? Mont-de-Marsan / Agen ???. Les deux équipes ont rendez-vous samedi 20 mai au stade des Alpes, à 21h. Quelques heures plus tôt, l'autre demi-finale opposera Oyonnax et Vannes. L'occasion de faire le point : où en est-on des équipes iséroises dans les principaux sports collectifs ? Il y a du bon et du moins bon, des clubs qui ont fini, comme les Bruleurs de Loups vainqueurs de la Coupe de France cette année mais battus en finale de play-offs par Rouen et d'autres qui ont encore beaucoup à jouer. On fait le récapitulatif sport par sport.

En rugby : objectif demi-finales

En Pro D2, le FCG verra les demi-finales, à domicile qui plus est, ce sera le samedi 20 mai contre Mont-de-Marsan/Agen. Les Amazones aussi ont toutes leurs chances en Elite féminine, elles qui sont presque sures de recevoir en quart les championnes en titre Toulouse. Elles finissent leur saison régulière par la réception du LOU ce samedi 13 mai à 19h. En Nationale 2, le CS Vienne est en ballotage favorable, il devra bien résister à Nîmes dimanche 14 pour en être. Quant au CSBJ, fin de parcours malheureusement, les Ciel et Grenat ont été battus en barrage à Blagnac le 6 mai.

En football : soigner la fin de saison

Attention aux joueurs du GF38 à ne pas gâcher leur saison plutôt bonne jusque là en Ligue 2, eux qui ont longtemps fait figure de sérieux outsiders pour la montée. Côté femmes, il reste deux matchs pour se maintenir au terme d'une fantastique remontée, alors que la moitié des équipes de D2 vont descendre à la fin de la saison. En nationale 3, les footballeurs du FCBJ vont d'abord tenter de garder la première place de leur poule sur les trois matchs restants avant de se projeter vers les phases finales.

En basket : un derby isérois en Ligue 2 l'an prochain ?

Il reste encore deux matchs pour les joueuses du Pays Voironnais qui visent la montée en Ligue 2. Elles y retrouveraient La Tronche-Meylan, battues en quart-de-finale cette année. Quand aux Verts de Pont-de-Chéruy, ils ont su relever la tête en play-down pour se maintenir en nationale 1 masculine.

En handball, parcours inverses pour les hommes et les femmes

D'un côté, une saison parfaite jusque là pour les Grenoblois invaincus en nationale 2 masculine, ils visent d'ailleurs le titre et rejoindront quoi qu'il arrive Bourgoin, destiné au ventre mou de Nationale 1. De l'autre côté, les handballeuses d'Echirolles-Eybens, elles, vont descendre en Nationale 2.

En volley, à l'opposé du hand

Le Grenoble Volley Université Club, qui termine dernier des play-downs, retourne en Nationale 2. En revanche, les Viennoises, deuxième de leur poule en nationale 2, montent en Elite, la 2e division.