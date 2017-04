Sports - Auvergne : Vichy en mission, Clermont sans pression, Aurillac en roue libre

Si les footballeurs clermontois et les rugbymen aurillacois n'ont ni rien à craindre, ni à espérer de cette fin de saison, les basketteurs de Vichy Clermont Métropole bataillent toujours pour sauver leur peau en Pro B. Ils disputent un match capital ce vendredi soir à Aix Maurienne.

Chaque match est un couperet. C'est avec cette pression que les basketteurs de Vichy Clermont Métropole poursuivent leur opération maintien. A cinq journées de la fin du championnat, ils disputent une rencontre capitale vendredi soir à Aix Maurienne, à l'occasion la 30e journée de Pro B. Les deux équipes ont le même nombre de points (33). Tout comme Boulogne et Saint-Chamond qui se partagent à quatre le fond de la classe. Le moindre faux-pas peut sonner le glas des espoirs de survie. Les Auvergnats l'ont bien compris, eux qui ont battu Le Havre mardi soir, 89 à 80.

Aix Maurienne - Vichy Clermont Métropole, coup d'envoi à 20 heures

J.A.VCM / 89 - 80 STB Le Havre : l'après-match

Ce soir, la J.A.VCM s'est imposée 89-80 face au STB LE HAVRE... https://t.co/0TZP2vCjIx — JAVCM_officiel (@javcm_basket) April 25, 2017

La soirée des rugbymen aurillacois sera sans doute beaucoup moins stressante. Les Cantaliens ont perdu leurs dernières ambitions dimanche dernier en s'inclinant 43 à25 à Mont-de-Marsan. Finaliste malheureux la saison dernière contre Bayonne, Aurillac va tâcher de finir au mieux cet exercice. Avant de recevoir Dax pour le baisser de rideau à Jean Alric, les hommes de Jérémy Davidson se déplacent à Biarritz à l'occasion de la 29e journée de Pro D2. Des Basques qui, eux, peuvent encore rêver du Top14. L'entraineur irlandais aurait rêver d'une fin de saison plus palpitante, avant de rejoindre Bordeaux-Bègles cet été. Le nom de son successeur a été officialisé en début de semaine. Il s'agit du globe-trotter sud-africain Andre Bester, qui a déjà porté le maillot cantalien en tant de joueur.

Biarritz - Aurillac, coup d'envoi à 20h30 au stade Aguiléra.

Même si le constat doit moyennement plaire au fidèle noyau de supporters présent par vents et marées au stade Gabriel Montpied, on est bien obligés de constater que le Clermont Foot est beaucoup plus à l'aise loin de sa pelouse. Les hommes de Corinne Diacre viennent certes d'arracher un match nul (1 à 1) contre Troyes, ils n'ont plus gagné à la maison depuis le 16 décembre (3 à 0 contre l'US Orléans). A contrario, Clermont reste sur trois succès (Strasbourg, Le Havre, Amiens) et un match nul en déplacement (4 à 4 au Gazélec d'Ajaccio) ! L'objectif est de prolonger cette série ce vendredi soir à Tours, 16eme, qui lutte pour son maintien en Ligue 2. A quatre journées de la fin du championnat, le Clermont Foot, qui a décentralisé un de ses entrainements à Riom cette semaine, peut encore accrocher la première moitié de tableau.

Tours FC - Clermont Foot, coup d'envoi à 20h00.