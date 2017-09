Sports : le week-end chargé des Manchois

Football, handball, basket, cyclisme... il y en a pour tous les goûts...

-

Handball - 1ere journée de Proligue

Les handballeurs de la JS Cherbourg essuient les plâtres ce vendredi soir à l'extérieur, sur le terrain de Limoges. C'est le retour du championnat de Proligue pour la JSC auteur d'un premier match officiel raté la semaine dernière en coupe de la ligue. Il y aura l'ambition de se racheter face à Limoges, une équipe à la portée des mauves. Mais ces dernières années, les Cherbourgeois n'ont jamais été performants à l'extérieur. On verra ce soir si le profond renouvellement d'effectif et le changement de coach permettront d'être plus efficace loin de Chantereyne.

Limoges / JS Cherbourg, à partir de 20h30 ce vendredi.

-

Basketball - 1ere journée de National 1

Dans la série, "ils débutent les choses sérieuses ce week-end", on retrouve les basketteuses de la glacerie. On a envie de croire à une nouvelle belle saison des Tangos, elles qui ont signé 5 victoires en autant de matchs de préparation cet été. 3e du championnat de N1 l'an dernier, les Glacériennes qui font désormais parti des favorites de leur poule, entament leur saison à l'extérieur à Calais, club promu. Leur ambition cette année : atteindre les play-off. Alors autant éviter un faux départ samedi soir soir.

Calais / US La Glacerie, à partir de 20 heures ce samedi.

-

Basketball - 2e journée de National 2

Les Basketteurs de Cherbourg reçoivent pour la première fois de la saison samedi. Après leur lourde défaite à Laval en ouverture du championnat de N2, les bleus de l'ASC vont devoir rebondir, mais contre Rennes, ce sera compliqué.

ASC Basket / Rennes, à partir de 20 heures ce samedi.

-

Football - 7e journée de National 1

"Club recherche victoire d'urgence". Ce pourrait être le texte d'une petite annonce qu'aurait pu publier l'US Avranches, dernier de National 1 après 6 journées conclues par 5 défaites et un match nul. Les hommes de Damien Ott doivent absolument inverser la tendance pour rester au contact de leurs adversaires directs pour le maintien. Mais ce vendredi, les Manchois évolueront dans le Sud face à Marseille-Consolat : les Avranchinais ne seront pas favoris.

Marseille-Consolat / US Avranches, à partir de 20 heures ce vendredi.

-

Football - 6e journée de National 2

La réception demain à 18 heures de Vitré 12e de National 2 pourrait permettre aux Granvillais 14e de signer leur deuxième victoire de la saison samedi soir. Ils en ont bien besoin eux qui ambitionnent de jouer le haut de tableau cette saison mais qui ont enregistré pour l'heure, 4 défaite et un victoire en championnat.

US Granville / Vitré, à partir de 18 heures, ce samedi.

-

Football - 6e journée de Ligue 1

Le Stade Malherbes de Caen réussit son début de saison. Après 2 défaites consécutives, il vient d'aligner 3 victoires en Ligue 1 et pointe désormais à la 6e place du classement de Ligue 1 avant son déplacement du week-end à Nantes. Les Canaris sont 8e. Le match est équilibré et l'état de confiance des Normands pourrait les aider lors de cette rencontre à l'extérieur.

Nantes / SM Caen, à partir de 20 heures, ce samedi. En direct sur France Bleu Cotentin.

Ca se passe aussi ce week-end...

29e édition de la Rade à bout de Bras à Cherbourg. La course d'aviron de mer devrait rassembler 80 inscrits venus de tout le grand Ouest pour s'affronter sur les différentes courses prévues entre samedi après-midi et dimanche matin.

C'est dimanche qu'Alexis Loison va prendre le départ de la Douarnenez Fastnet Solo, la dernière manche de la coupe de France de course au large. Le Cherbourgeois qui ne peut plus jouer le classement général cette saison mais qui vient de briller sur le tour de Bretagne, compte bien terminer la saison solitaire par une belle performance. Il vise tout simplement la victoire.

La saison cycliste s'achève et en attendant les Championnats du monde dans une semaine, le Bricquebetais Benoît Cosnefroy est dans le Pas-de-Calais ce week-end. L'espoir de la formation AG2R la Mondiale accompagne son coéquipier sud-manchois Mickaël Chérel sur le grand prix d'Isbergues, 14e manche du Championnat de France. 204 kilomètres au programme.