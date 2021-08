Triathlon : Cassandre Beaugrand qui était à Tokyo sera présente à Belle-Isle

Le nouveau président du Triathlon Club de Châteauroux Métropole 36 , Pascal Lory peut dormir tranquille. Il sait que son club, ses bénévoles ses licenciés vont se donner corps et âme pour que tout soit prêt le jour des départs de la troisième manche du championnat de France de division un (DN1) féminine et masculine. La raison est simple, le TCCM 36 peut de vanter d'avoir organiser de main de maître les championnats de France jeunes en 2013 - 2014, une Coupe d'Europe en 2015 et un an plus tard un championnat d'Europe et enfin deux manches de grand prix en 2019 et 2020.

Cassandre Beaugrand de Poissy Triathlon est l'invité vedette à Belle-Isle

Et pour sa première organisation Pascal Lorry comme la plupart des passionnés de Triathlon est heureux d'accueillir une grande championne en la personne de Cassandre Beaugrand, de Poissy Triathlon le club numéro 1 en France. Elle a déjà un très beau palmarès. Cassandre Beaugrand est championne de France courte distance et elle est excusez du peu, championne de France d'Europe et championne du Monde en relais mixte avec l'équipe de France. Elle sera présente à Belle-Isle et vous avez du la voir dernièrement à la télé : "Cassandre était présente aux derniers JO de Tokyo. Nous sommes très heureux d'accueillir une telle championne à Belle-Isle. C'est très valorisant pour tous les bénévoles qui ont œuvré à mes côtés pour préparer un tel rendez vous mais c'est aussi très valorisant pour les autres concurrentes." note Pascal Lorry, le tout nouveau président du Triathlon Club de Châteauroux Métropole 36.

Pascal Lorry, le nouveau Président du Triathlon Club de Châteauroux Métropole 36 organise avec toute son équipe sa première grande épreuve en tant que Président. © Radio France - Sylvain ROGIE

32 équipes au total vont en découdre en Division National 1 et 2 garçons et filles. En D1 féminine, les triathlètes du TCCM 36 vis la 6ème place sur 16 et la 7ème place en D2. Cassandre Beaugrand s'élancera ce samedi à 13h30 pour 750 mètres de natation dans le lac de Belle-Isle, 20 kilomètres à vélo et enfin 5 kilomètres à pied. A 15h30 se sera au tour des garçons. Le lendemain toujours à Belle-Isle place au relais mixte le dimanche matin. Enfin, les deux dernières manches de ce championnat de France auront lieu le 4 septembre prochain à Quiberon puis le 12 septembre à St Jean de Monts.