Sports : Mayenne chute lourdement en Coupe de France, les basketteurs de l'US Laval enchainent

Le Stade mayennais s'est incliné lourdement face au Poiré-sur-Vie lors du 5e tour de Coupe de France (6-0). De son côté, en basket, l'US Laval a ramené une victoire de Villeneuve (87-75) et prend la deuxième place de son groupe en N2M.

Le Stade mayennais ouvrait le bal ce samedi lors du 5e tour de Coupe de France. Face au Poiré-sur-Vie, les hommes de Marc Deniau ont fait illusion 40 minutes avant de sombrer complètement... Alors qu'ils tenaient tête à une formation de National 3, les Mayennais se sont brutalement écroulés et ont encaissé trois buts en cinq minutes avant la pause.

Une fessée dont n'allait pas se remettre Mayenne, sonné. Dans le deuxième acte, les locaux prenaient trois nouveaux pions et sortaient la tête basse de cette Coupe de France (6-0). "Au vu du score et du scénario on ne peut pas avoir de regret sur ce match", avouait Marc Deniau, l'entraîneur mayennais après la rencontre.

En basket, l'US Laval enchaine

L'US Laval a remporté son deuxième match à l'extérieur de suite à Villeneuve (87-75) et s'empare ainsi de la deuxième place de sa poule en National 2. "Nous avons fait une belle première mi-temps et un bon dernier quart temps, au niveau comptable je suis satisfait", disait Sébastien Cartier, le technicien lavallois.