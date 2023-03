Sports mécaniques : Valentin Giraud, la vie après l'accident

Une nouvelle saison de rallye pour Valentin Giraud. La deuxième mais en 2022, le Deux-Sévrien n'avait participé qu'à quelques courses. Il est engagé dans deux compétitions : le championnat de France de rallye tout terrain catégorie SSV et le championnat de France d'endurance. Le sportif dont la vie bascule en 2019. Le pilote de side-car cross est victime d'un grave accident lors d'une course. Il perd l'usage de ses jambes.

Près de quatre ans plus tard, "la situation est compliquée et elle le restera toujours", dit Valentin Giraud, bientôt 33 ans. "À partir du moment où on a un accident comme ça, la vie, elle change du jour au lendemain. Il y a le fait de ne pas marcher, mais tous les désagréments qui sont à côté, qu'engendre la paraplégie. Donc c'est ce n'est pas une vie facile, mais j'essaie de faire un maximum d'activités qui me plaisent pour retrouver du plaisir".

"Essayer de rouler aussi vite, voire plus vite que les valides"

Il fait du tir à l'arc mais surtout de nouveau du sport mécanique, sa passion depuis tout petit, lui qui est monté sur une moto dès l'âge de trois-quatre ans. Avec l'aménagement de sa voiture, Valentin Giraud peut rouler avec les valides. "Quand je monte dans la voiture, il n'y a plus de limite. Et puis une personne qui regarde la course, si on me voit pas descendre et me remettre dans mon fauteuil, elle ne voit pas que je pilote avec mes mains", raconte-t-il. "Et ce qui me plaît ces aménagements, c'est de pouvoir me battre avec les valides et d'essayer de rouler aussi vite, voire plus vite qu'eux donc ça c'est cool".

Son objectif est de remporter le championnat en catégorie SSV. Premier rallye à à Arzacq près de Pau ce week-end. Valentin Giraud qui rêve aussi de Dakar. "Ce n'est pas l'envie qui manque", dit-il, plutôt "le budget".