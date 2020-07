Sports : quelles compétitions et quels matchs sont à suivre cet été ?

Avant la reprise de la vie normale dans le sport, avec notamment le football en Ligue 1 et en Ligue 2, le cyclisme avec le Tour de France ou encore Roland-Garros en tennis, quelles compétitions continuent cet été, quels sports regarder ces mois de juillet et d'août ? On fait le point.

Alors que les calendriers sportifs s'affinent au fil des jours, dans le football, dans le rugby ou encore dans le tennis, on fait le point ce vendredi sur les compétitions et les sports que vous pourrez suivre tout l'été.

Football

Allemagne

L'Allemagne a été le premier championnat à reprendre la compétition après le confinement. Ce samedi 4 juillet, vous avez rendez-vous avec la finale de la Coupe d'Allemagne qui oppose le Bayer Leverkusen et le Bayern. Match commenté sur la chaîne l'Équipe à 20h.

En championnat, le Bayern Munich a déjà été sacré champion d'Allemagne avant la fin de la Bundesliga.

France

En France, les calendriers officiels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la prochaine saison devraient être publiés avant le 15 juillet prochain. En attendant, les clubs français ont prévu, comme chaque année, des matchs de préparation avant la reprise.

Les matchs marquants cet été :

OGC Nice - Olympique Lyonnais ce samedi 4 juillet,

ce samedi 4 juillet, Saint-Étienne - OGC Nice le 10 juillet,

le 10 juillet, Nantes - Girondins de Bordeaux le 1er août

le 1er août Stade Rennais - Lorient le 4 août

Vous avez également rendez-vous avec les finales de coupes nationales. La finale de la Coupe de France, au Stade de France, entre le Paris-Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne. Match le 24 juillet à 21h. La finale de la Coupe de Ligue, qui oppose cette année le PSG et Lyon le 31 juillet à 20h45. Les deux rencontres seront d'ailleurs bien limitées à 5.000 spectateurs dans l'enceinte du Stade de France.

Espagne

En Espagne, là tout reste à faire pour la fin de la saison en Liga. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont au coude-à-coude en tête du championnat. La dernière journée se jouera le 19 juillet prochain, avec un Alavés - Barcelone et Leganés - Real Madrid. Encore deux semaines de suspens pour les fans des clubs espagnols.

Italie

En Italie aussi le titre n'est pas encore acquis pour la Juventus, à huit journées de la fin, la dernière étant programmée le 2 août prochain.

La 38e journée prévoit trois chocs : Juventus - AS Rome, Naples - Lazio et un savoureux Atalanta - Inter, les six premiers du championnat. La vieille dame a toujours quatre points d'avance sur la Lazio.

Angleterre

En Angleterre, le championnat est là-aussi en train de se terminer ce mois de juillet. Même si Liverpool a été sacré champion d'Angleterre, la course à l'Europe se poursuit. La dernière journée aura lieu le 26 juillet prochain.

Il reste également les demi-finales de la FA Cup à disputer, Manchester United - Chelsea et Arsenal - Manchester City, matchs le 18 juillet prochain et la finale.

Coupes d'Europe

Et puis en août, vous avez rendez-vous avec la Ligue des Champions et l'Europa Ligue. Les derniers huitièmes de finales se joueront entre le 5 et le 8 août. La finale de l'Europa Ligue aura lieu le 21 août et celle de la Ligue des Champions le 23 août. Le PSG et l'Olympique Lyonnais sont encore en course. Les Parisiens sont en quart de finale après avoir éliminé Dortmund. Lyon doit encore jouer son match retour face à la Juventus.

Formule 1

La Formule 1 a déjà repris ce vendredi avec les essais qualificatifs en Autriche. Le protocole sanitaire est très stricte, afin de respecter les gestes barrières avec notamment un personnel limité, un paddock contrôlé, pas de podium ni de public autour de la ligne d'arrivée.

Le planning est très chargé jusqu'au 30 août :

du 3 au 5 juillet : GP d'Autriche

: GP d'Autriche du 10 au 12 juillet : GP de Styrie

: GP de Styrie du 17 au 19 juillet : GP de Hongrie

: GP de Hongrie du 31 juillet au 2 août : GP de Grande-Bretagne

: GP de Grande-Bretagne du 7 au 9 août : GP du 70e anniversaire

: GP du 70e anniversaire du 14 au 16 août : GP d'Espagne

: GP d'Espagne du 28 au 30 août : GP de Belgique

Tennis

En attendant le tournoi de Roland-Garros, organisé du 27 septembre au 11 octobre, dans des tribunes à moitié pleines, vous pourrez suivre l'US Open de New-York à la fin de l'été, du 31 août au 13 septembre.

Cyclisme

Avant le grand départ du Tour de France à la fin de l'été, organisé cette année du 29 août au 20 septembre, vous pouvez patienter avec Un Tour d'avance à suivre sur France Bleu.

Dès le 8 août prochain, les amoureux du vélo pourront suivre la première classique de l'année, Milan-San Remo. Après ça, vous avez rendez-vous avec le Tour de Pologne, organisé du 5 au 9 août et le Critérium du Dauphiné, du 12 au 16 août, à suivre sur France Bleu. Une bonne mise en bouche avant le grand départ du Tour de France le 29 août prochain à Nice.

Basket

Stoppée comme toutes les autres compétitions sportives avec le coronavirus, la NBA va reprendre sa saison à huit-clos le 31 juillet prochain.