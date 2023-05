Squeezie annonce la date de la 2ème édition du GP Explorer, sa course de Formule 4 au circuit du Mans

La course des stars du web fait son retour sur le circuit Bugatti du Mans. Le youtubeur le plus suivi de France, et organisateur de l'événement, a annoncé la date du GP Explorer 2, la course de Formule 4 où des créateurs de contenu s'affrontent sur le circuit sarthois. Cette nouvelle édition aura lieu le 9 septembre 2023.

ⓘ Publicité

Il ne faudra pas patienter bien longtemps avant l'ouverture de la billetterie. A partir du 24 mai, 60.000 billets seront mis en vente, à moins de 50 euros, précise Squeezie sur sa chaîne Twitch. C'est plus que lors de la première édition, qui avait rassemblé 40.000 personnes en tribunes au mois d'octobre 2022. L'an denier, la plateforme Twitch, qui permet de diffuser en direct, avait enregistré un record d'audience lors de cet événement.

24 participants sur la piste

Cette année, il y aura aussi plus de pilotes sur la piste : ils seront 24 créateurs de contenus, contre 22 lors de la première édition, puisqu'une écurie supplémentaire a répondu présente. Il y aura donc douze duos : Squeezie et Gotaga, Seb la Frite et Maghla, Kaatsup et Lebouseuh, Etienne Moustache et Amixem, Djilsi et Theodort, Ana on Air et Maxime Biaggi, Baghera Jones et Horty Underscore, Mister V et Theo Juice, Depielo et Manon Lanza, Sylvain Levy et Pierre Chabrier, ainsi que Billy. Un dernier duo mystère n'a pas encore été dévoilé.