St-Galmier : les chevaux laissent la place aux coureurs sur l'hippodrome ce week-end

La station thermale accueille les championnats de France de cross-country. Des centaines de coureurs vont donc arpenter la piste habituellement réservées aux équidés.

C'est l'une des plus anciennes compétitions sportives du pays, un événement organisé chaque année depuis 1889 mais pour la première fois dans la Loire. Les premières épreuves ont lieu ce samedi avec des courses de jeunes et de sport en entreprise avant la vraie journée des championnats de France dimanche de 9h45 à 15h10. Une compétition qui va rassembler des centaines de coureurs dans un sport qui ne demande pas beaucoup d'équipement, un short, un tee shirt et une paire de chaussures de course. Un effort pur et violent puisque le tracé dépasse à peine les 10 kilomètres pour les plus longs et il est parcouru à très haute vitesse. Rien à voir avec un effort long d'un marathon, ou saccadé d'un trail. Quoiqu'il y a toujours dans les cross des accidents de parcours, quelques montées qui accélèrent le rythme cardiaque et qui permettent de faire le tri entre les concurrents.

On retrouvera dans ces championnats de France des spécialistes de la discipline mais aussi des sportifs qui viennent se tester ou travailler leur résistance. L'année dernière le triathlète français Vincent Luis était venu préparer les Jeux Olympique de Rio. Il avait frappé fort en obtenant la 2e place de la course.