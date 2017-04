VIDÉOS - Stade Bleu Présidentiel : les chefs de l'Etat et le sport

Pour clore la série Stade Bleu Présidentiel, dans laquelle les principaux candidats à l'élection ont donné leur vision du sport, Jacques Vendroux reçoit ce dimanche soir les éditorialistes Jean-Michel Aphatie, Renaud Dély, Thomas Legrand et Alain Genestar pour parler des chefs de l'Etat et du sport.

Quatre célèbres éditorialistes politiques débattent en compagnie de Jacques Vendroux, de la relation qu'ont entretenu les différents Présidents de la Vème République avec le sport. Jean-Michel Aphatie de franceinfo, Thomas Legrand de France Inter, Renaud Dély du journal Marianne et Alain Genestar de Polka magazine, analysent, livrent leurs regards d'experts, racontent les anecdotes qui ont fait la vie publique et sportive de la Ve République. L'enthousiasme de Jacques Chirac lors de la coupe du monde 98, le général De Gaulle au Tour de France, Nicolas Sarkozy en sueur... Durant une vingtaine de minutes, Stade Bleu Présidentiel mêle sport, histoire et politique ce dimanche à partir de 19h.

"Qui aurait imaginé le général De Gaulle faire son jogging !"

Thomas Legrand est catégorique : De tous les présidents de la Ve République, "les deux spécialistes du sport sont Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ils peuvent parler des joueurs, des tactiques. Les autres aimaient le sport mais ne comprenaient pas grand chose." Il y a une distinction à faire selon lui entre ceux "qui aiment le sport et ceux qui aiment les sportifs" tel Jacques Chirac, durant la coupe du monde 98. L'éditorialiste de France Inter poursuit : "Le premier vrai président sportif est Nicolas Sarkozy : c'est le premier que l'on a pu voir courir et qui montre sa sueur !" Il conclut enfin, non sans humour, s'inspirant d'une récente déclaration de François Fillon : "Qui aurait imaginé le général De Gaulle faire son jogging !"

"Le sport pesait moins jadis dans la vie sociale, publique et politique"

"On connaît moins l'appétence des anciens Présidents pour le sport" explique Renaud Dély, directeur de la rédaction du journal Marianne. "Le sport pesait moins à l'époque dans la vie sociale, publique et politique. Le foot a pris une importance beaucoup plus considérable depuis 30 ans que sous De Gaulle ou Pompidou". Selon lui, ce phénomène a également "évolué en fonction de la popularité de tel ou tel sport." La première priorité pour les premiers chefs d'état de la Ve République "était de s'afficher au Tour de France (...) Anquetil-Poulidor était une joute gaulliste par excellence ! Aujourd'hui le football a un peu tout écrasé..." remarque-t-il.

"Les coureurs du Tour de France s'arrêtaient en pleine course pour saluer De Gaulle"

Alain Genestar, directeur de publication de Polka magazine, rappelle deux anecdotes amusantes concernant le général de Gaulle quand ce dernier était présent sur les routes du Tour de France : "Il était à Colombey-les-Deux-Églises, au bord du parcours et le problème c'est que les coureurs s'arrêtaient en pleine course pour le saluer et notamment le maillot jaune !" Il poursuit : "En 1966, il demande à (François) Missoffe, son secrétaire d'état à la jeunesse et aux sports, de lui faire une liste de sportifs qu'il pourrait décorer de la légion d'honneur. Missoffe revient avec sa liste mais Anquetil n'y figure pas." De Gaulle s'indigne : « Mais il n'y a pas Jacques Anquetil ! ». Le secrétaire d'état lui répond : « Mon général, il y a des rumeurs de dopage sur lui. ». Le général rétorque : « Missoffe ! Oui ou non, Jacques Anquetil a-t-il fait chanter la Marseillaise à l'étranger ? - Oui mon général ! » (rires) "Au final, Anquetil finira premier de la liste avec la photo célèbre que l'on connaît des deux hommes" conclut Alain Genestar.

"Nicolas Sarkozy voulait descendre sur la pelouse et faire un tour d'honneur avec les joueurs"

Grand amateur de football mais aussi de rugby, Nicolas Sarkozy a assisté à de nombreuses rencontres sportives durant son quinquennat. Alain Genestar se souvient d'un certain match opposant le XV de France aux All Blacks en 2011 lors de la coupe du monde : "La France gagne ce quart de finale face à la Nouvelle Zélande. Sarkozy est dans les tribunes et il veut descendre sur la pelouse et faire un tour d'honneur avec les joueurs. Il en sera empêché par le service de sécurité jugeant que c'était trop dangereux ! Et Nicolas Sarkozy en sera fort marri !". De tous les Présidents de la Ve République, "c'est celui qui aime le plus la compétition" avance Renaud Dély. "Le sport c'est bien, le jeu c'est bien joli mais ce qui est important c'est la victoire ! C'est une dimension qu'il place aussi dans le vélo. Il explique, affiche et raconte beaucoup ses performances." Il "vit sa carrière politique de la même manière d'ailleurs" conclut Alain Genestar.

