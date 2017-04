VIDÉOS - François Hollande : "Le sport relie les humains entre eux alors que tellement de sujets peuvent les opposer"

François Hollande est l'invité exceptionnel de Stade Bleu Présidentiel dimanche 9 avril. Le président de la République se confie au micro de Jacques Vendroux sur sa position vis à vis des JO 2024, sa vision du sport comme outil politique et sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Au cours des dernières semaines, les principaux candidats à l'élection présidentielle se sont entretenus sur le sport pour Stade Bleu. Il y eut Benoît Hamon se rêvant capitaine du XV de France, Emmanuel Macron, fan inconditionnel de l'OM, François Fillon et son amour pour l'alpinisme. Puis leur ont succédé Marine Le Pen, grande amatrice de voile, Nicolas Dupont-Aignan qui collectionnait les vignettes de footballeurs et enfin Jean-Luc Mélenchon, se révélant coureur d'endurance pendant ses études.

Cette semaine, c'est à François Hollande de prendre place au micro de Jacques Vendroux, patron des sports de Radio France. Le président, qui arrive à la fin de son mandat, revient sur son quinquennat sportif. Ce grand amateur de sport raconte son combat pour que Paris puisse accueillir les JO en 2024, son souvenir douloureux des attentats du 13 novembre 2015, alors qu'il se trouvait au Stade de France et de la capacité du sport à unir les peuples. Un entretien à retrouver dans son intégralité ce dimanche 9 avril dès 19h à l'antenne et sur francebleu.fr.

Sur l'attentat du 13 novembre : "Ma responsabilité était-elle de rester ou de partir ? [du Stade de France]"

"J'ai été dans un stade, un soir terrible qu'était le 13 novembre 2015" raconte François Hollande. Alors présent dans les tribunes du Stade de France, pour assister au match de football qui opposait la France à l'Allemagne, le président de la République est rapidement averti de la série d'attentats qui ont lieu dans la capitale parisienne. "Nous savons très vite qu'il se passe quelque chose d'extrêmement grave" explique-t-il. "À ce moment-là, ma responsabilité était-elle de rester ou de partir ?". François Hollande poursuit : "Si je pars et qu'on le voit, c'est le risque de la panique, le match peut s'arrêter, les spectateurs peuvent commencer à comprendre et à fuir. C'est alors un risque majeur pour l'ordre public". Le président se trouve ici dans une impasse : "Au contraire, si je reste, on peut se demander ce que fait encore le président de la République au Stade de France alors que des attentats se produisent à ce moment-là !". Ce dernier estime avoir alors "trouvé la bonne réplique" à tout cela : "Grâce à l'ensemble du personnel de sécurité, du Stade de France et au président de la Fédération, nous avons pu organiser les choses, et déjà conjurer ce qui se produisait autour du Stade de France des tribunes mêmes !"

"Les JO 2024 seront un très beau défi pour la France !"

François Hollande est "sûr que les JO de 2024 se dérouleront à Paris". Celui qui s'est battu pour que la capitale française accueille à nouveau la plus grande des compétitions sportives devra néanmoins attendre la décision finale en septembre prochain. La France aura alors un nouveau président de la République. Mais selon lui, cela "fait partie de la fonction présidentielle", estimant qu'un "chef d'état doit aussi travailler pour un temps qu'il ne verra pas". François Hollande explique ce qui l'a poussé à s'investir dans cette candidature : "D'abord c'est un centenaire qui pourrait être ainsi célébré", faisant référence aux JO parisiens de 1924. "Des progrès pourraient être accomplis pour les équipements sportifs de la capitale et de la métropole plus généralement. Enfin, cela fera venir des millions de gens en France et l'événement sera suivi par des milliards de personnes ! (...) Ce sera pour la France un très beau défi !". Le président de la République ajoute qu'accueillir les JO pour la France "frappée par les attentats" est l'occasion de "donner une réponse, pour dire aux auteurs que nous n'avons peur de rien !"

"La politique ne peut pas tout envahir, mais le sport peut tout emporter"

Le président de la République admet que le sport a pu l'aider durant l'exercice de son quinquennat : "Cela permet de créer des liens, qui ne se seraient pas établis autrement. La politique ne peut pas tout envahir, mais le sport peut à un moment tout emporter ! Le sport a des valeurs et la politique peut ensuite, au meilleur sens du terme, les utiliser pour qu'il y ait une cohésion." Le chef de l'Etat estime "que ce qui compte dans le sport ne réside pas seulement dans la compétition et dans la beauté du geste mais dans ce qui peut relier les êtres humains entre eux alors que tellement de sujets peuvent les opposer." Pour illustrer ses propos, François Hollande parle de matchs de foot qui opposent des réfugiés aux équipes locales dans les régions françaises : "Ce qui est le plus beau, c'est quand vous faîtes venir des réfugiés. On peut se demander comment ça va se passer. C'est un vrai défi, on doit le faire avec beaucoup de responsabilité et de dignité. Quand on voit dans des petits villages, des équipes de réfugiés qui jouent avec l'équipe locale, on peut se dire que l'on a, grâce au sport, gagné la partie !"

Au niveau international, François Hollande raconte que l'on a également "pu vivre ce genre de choses dans les conflits les plus terribles. Je vois des images horribles de ce qui se passe en Irak ou en Syrie. Vous y voyez des jeunes, soumis aux pires exactions, qui trouvent le moyen de jouer au football et portent un maillot, d'une équipe européenne le plus souvent. C'est ce qui vous donne un lien qui va nous permettre de parler et de nous comprendre. C'est en ce sens que le sport est très important sur le plan politique !"