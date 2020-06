L'ancien joueur du club de la côte Picarde et multiple vainqueur de grand chelem, Stéphane Houdet dénonce l'annulation du tournoi de tennis-fauteuil de l'US Open aux Etats-Unis. Face aux arguments économiques et sanitaires des organisateurs lui parle de possible discrimination.

Y a t-il un tennis à deux vitesses ? Le tournoi américain du grand chelem, l'US Open aura bien lieu, sauf rebond de l'épidémie de coronavirus. Mais les conditions seront forcément particulières sur les courts et dans les travées sans public.

Les organisateurs ont également décidé d'annuler plusieurs tournois dans certaines catégories : le double mixte, les juniors et le tennis-fauteuil. L'argument est à la fois économique et sanitaire. Il faut réduire les coûts et les risques de contamination avancent timidement les organisateurs qui privilégient les simples hommes et femmes.

Discrimination ?

Arguments auxquels ne croit pas du tout Stéphane Houdet. L'ex licencié du club de Rue-Le Crotoy, dans la Somme, multiple vainqueur de tournois du grand chelem parle même de possible "discrimination."

"On a pas cette problématique du nombre. Le tennis-fauteuil se joue toujours la deuxième semaine des tournois et en l’occurrence entre le mercredi et le dimanche ou le mercredi et le samedi", explique t-il sur France Inter. "Ce qui veut dire que quand on arrive pour les entraînements on est au stade des huitièmes de finale du tableau messieurs et du tableau dames et quand on commence à jouer on est au stade des quarts de finale. Autant vous dire que dans les vestiaires qu'on partage, on est peu nombreux", poursuit Stéphane Houdet.

Stéphane Houdet Copier

Autant on entend parler de problématiques au restaurant la première semaine, de queue. Autant en deuxième semaine on ne vit jamais ça. C'est même plutôt désert.

A la question "est-ce de la discrimination?", Stéphane Houdet répond qu'il aimerait que les organisateurs de l'US Open répondent clairement "à la question du pourquoi. Si c'est une question de nombre, on peu se poser la question de la discrimination pure et simple."