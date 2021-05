Après la Manche, l'Abbevillois Steve Stievenart prépare la traversée à la nage du lac Baïkal en Russie

Steve Stievenart, 43 ans, originaire d'Abbeville dans la Somme est nageur de l'extrême en eaux libres. C'est le premier français à avoir réaliser la traversée de la manche aller retour. C'était en juillet dernier et en un peu moins de 35 heures ! Et après avoir réussi "l'Everest de la natation", pas question de s'arrêter là. Steve le Phoque, comme il est surnommé prépare actuellement une course en relais qui aura lieu cet été dans le mythique lac Baïkal en Russie (12 et 13 juillet).

Parfois des journées de dix heures de nage non stop

"Il y a quatre ans j'ai déjà nagé dans le lac Titicaca à plus de 3 000 mètres d'altitude, c'était une expérience incroyable et je me suis dis que l'autre lac où j'aimerai nager c'était le Baïkal. M'y voilà", s'enthousiasme Steve Stievenart qui suit un programme de préparation intense avec parfois des journées de dix heures de nage non stop. "Mon organisme est habitué", explique t-il.

Steve Stievenart : comment habituer son corps au froid ?

Régime à base de poissons gras

Dans le Baïkal comme dans d'autres environnement, l'une des clés pour lui c'est de "s'habituer aux variations de températures." Le tout sans combinaison pour s'y préparer Steve Stievenart multiplie les sorties chez lui, sur la côte d'Opale hiver comme été, de jour ou de nuit. Et puis pour ce gaillard d'1,80m et 110 kilos, la préparation passe aussi par l'alimentation. "J'ai le même régime que les bars où les loups de mer en migration, à base de poissons gras."

Steve Stievenart prépare la traversée du Baïkal

Après sa double traversée de la Manche, les Anglais, chez qui il a tout appris dit il l'ont surnommé "Steve Le Phoque". Un qualificatif qui lui va bien, "cet animal fait partie de ma vie, je l'ai observé pour Picardie Nature dès l'âge de 13 ans en Baie de Somme", se rappelle l'Abbevillois de naissance. En plus des performances sportives, Steve Stievenart s'attache à diffuser un message en faveur de la préservation des mers, des océans et de l'environnement en général.

Pour l'environnement

"Je vais volontairement en Russie quinze jours avant la course pour faire un documentaire pour étudier le phoque du Baïkal qui est endémique au lac, le seul phoque d'eau douce." Il va en faire un film documentaire pour les enfants qu'il va voir directement dans les écoles.

Voyager à travers le monde, en faire un métier est pour Steve Stievenart "un rêve d'enfant qui paraissait inaccessible parce que je n'étais pas nageur. Et après un accident de la vie, une séparation très compliquée je me suis raccroché à quelque chose et je voulais réaliser mon rêve, traverser la Manche. A mes quarante ans je me suis dis, lance toi le défi de ta vie et donc c'est pour ça que je suis parti en Angleterre parce que là bas, la nage en eau libre c'est vraiment une institution, une culture et donc ils m'ont tout appris parce que je partais vraiment d'une feuille blanche."