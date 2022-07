Stewen Villenave, un landais très extrême

"J'ai failli y laisser ma peau" !

Stewen Villenave, retour ce début de semaine de l’Ultra- trail- North, une des cinq épreuves mondiales auxquelles participe le chef d’entreprise de Tosse. A quarante huit ans, l’ancien rugbyman est devenu un spécialiste de ces courses au longs cours extrêmes. Il est classé dans les cinq meilleurs mondiaux. Mais sur cette épreuve il a vécu un calvaire. Il a le cuir dur pourtant et la grande expérience de ces courses très extrêmes du pôle à l'Amazonie, du désert namibien à l'outback australien. Sur cette épreuve, au-delà du cercle polaire norvégien, les conditions ont été telles et la danger à ce point permanant que son binôme dû abandonner, et que des coureurs ont été perdus, d'autres emportés par un torrent, d'autres encore égarés des heures durant et récupérés par hélicoptère. Le tableau?....Cent quarante kilomètres en duo et autosuffisance, orientation GPS, 9000 mètres de dénivelé positif, pluie et bouillard et terrain très accidenté et dangereux. Stewen Villenave a bien failli y laisser la vie. Il s'est retrouvé suspendu au delà d'un vide de plus de quinze mètres , en autonomie totale, système D pour survivre. Le landais de l’extrême pas dégouté va repartir cet automne. La Jordanie d’abord puis le Pérou et la Laponie.