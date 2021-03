"Stop à la mascarade !" Le trailer bisontin Thibaut Baronian réclame le retour des sports en plein air

« Stop à la mascarade !" Voilà le cri d'alarme lancé sur Facebook par Thibaut Baronian champion de trail et kiné à Besançon, en soutien à une lettre envoyée par le président de la Fédération Française d'Athlétisme, André Giraud à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, pour demander le retour au plus vite des sports outdoor individuels et en compétitions. Il était notre invité ce lundi matin.

Aucun cluster à l'extérieur en un an

"On demande que progressivement les sports outdoor puissent reprendre", explique Thibaut Baronian. "Avec une année de recul, on peut voir qu'il n'y a eu _aucun cluster à l'extérieur_. Aujourd'hui on fait du stop and go, ça ne rime à rien. Il faut que ça reprenne", insiste encore le trailer international qui s'élève aussi contre la mesure du couvre-feu.

"Le sport, un pilier de la santé" - Thibaut Baronian

"Le sport, c'est un des piliers de la santé", rappelle aussi celui qui est kiné à Besançon. "Si quelqu'un travaille jusqu'à 18h ou 18h30 fait des courses et rentre ensuite chez lui il ne peut plus courir. Beaucoup de gens ne font plus le sport qu'ils faisaient en semaine", déplore Thibaut Baronian. "L'équilibre de la santé est fragile, et ça se dégrade gentiment, alors qu'on voudrait que les gens aillent mieux pour avoir un meilleur terrain immunitaire face au virus et aux bactéries. On ne fait plus de prévention primaire, il n'y a _aucune raison d'empêcher les gens d'aller courir_. C'est navrant", conclut le trailer bisontin.

