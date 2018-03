En Alsace, il existe deux centres de cryothérapie corps entier, à Mulhouse et à Strasbourg. Cette méthode de soin par le grand froid (moins 110 degrés) est de plus en plus prisée par les sportifs pour récupérer, mais aussi par des personnes atteintes de maladies rhumatologiques ou neurologiques.

Pour faire une séance de cryothérapie, il faut d'abord bien protéger les extrémités du corps (nez, oreilles, pieds, mains). On reste 30 secondes dans un premier sas à moins 25 degrés pour sécher la peau, puis on pénètre dans une chambre à moins 110 degrés. L'absence d'humidité permet de résister au froid. La cabine équipée de capteurs thermiques assure l'individualisation de la séance. On peut rester entre deux et quatre minutes et les bienfaits pour les sportifs sont multiples.

Améliorer la récupération et le sommeil

_"_Le but c'est de créer un choc thermique qui va permettre de purger tous les muscles des déchets métaboliques produits pendant le sport, comme l'acide lactique, explique Cédric Lévy du centre de cryothérapie de Strasbourg. Ça va aussi avoir un effet sur le sommeil, on va mieux dormir donc récupérer. Et puis ça a aussi une action anti-inflammatoire".

Une grosse entorse de la cheville avant et après une séance de cryothérapie -

Le tennisman Albano Olivetti fait partie des sportifs strasbourgeois à utiliser régulièrement la cryothérapie : "Quand j'ai deux ou trois grosses semaines de préparation, _j'essaie d'y aller au moins deux fois par semaine, pour essayer de pousser les entraînements à fond_. Avoir un outil comme ça pour mieux récupérer, c'est vraiment utile".

La cryothérapie soulage aussi des malades

La technique n'est pas réservée aux sportifs. La cryothérapie est aussi utilisée pour des troubles du sommeil, des problèmes de la peau comme le psoriasis, des maladies neurologiques ou inflammatoires chroniques comme la sclérose en plaque. Estelle a débuté la cryo car elle a une fibromyalgie depuis 7 ans: "J'ai pris beaucoup de médicaments, mais rien n'arrive à me soulager. Quand je fais de la cryothérapie, après une séance, je n'ai plus de douleurs du tout pendant 30 à 45 minutes".

Une séance de cryothérapie coûte 30 euros, ça n'est pour l'instant pas remboursé par la sécurité sociale.