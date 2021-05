Strasbourg : les Internationaux de tennis accueilleront 1.000 spectateurs par jour et Venus Williams

C’est officiel, ça sera l’un des premiers événements à accueillir du public en Alsace, avec la levée progressive des restrictions sanitaires. Mille spectateurs par jour pourront regarder les internationaux de tennis féminin de Strasbourg sur les courts du Wacken du 22 au 29 mai.

Le pass sanitaire obligatoire seulement pour les accrédités

Ils n’auront pas l’obligation de présenter un test covid négatif ou prouver qu’ils sont vaccinés. Le pass sanitaire sera obligatoire seulement pour les personnes accréditées (officiels, bénévoles, restaurateurs, journalistes...). Mais les organisateurs ont prévu aussi de fournir des auto-tests pendant le tournoi pour ceux qui le souhaitent.

En tribunes, un siège sur deux seulement sera occupé (même si vous venez à deux, il faudra laisser une place de libre entre vous). Le central, le principal court du Wacken, pourra ainsi accueillir jusqu'à 600 spectateurs dans cette nouvelle configuration.

Les fans de tennis pourront se restaurer, mais exclusivement en terrasse, et à six maximum par table.

Un surcoût par rapport à un huis clos

Les organisateurs du tournoi s’étaient préparés à un huis clos et ils sont ravis de pouvoir accueillir des spectateurs, même s'ils ne s'y retrouvent pas financièrement. "Ça nous coûte plus cher d'organiser avec mille spectateurs par jour qu'à huis clos, reconnaît le directeur du tournoi Denis Naegelen. Monter des tribunes ça a un coût, la rentabilité n'est pas évidente. Mais ça n'est pas ce qui nous a motivé, ce qui est beaucoup plus fort, c'est de pouvoir accueillir du monde. On est avant tout des organisateurs de spectacle sportif et avoir du public, c'est essentiel".

C'est la deuxième année consécutive que les organisateurs des IS doivent composer avec les impératifs sanitaires. Financièrement, ils connaîtront donc "un deuxième exercice très déficitaire, mais l'avenir du tournoi n'est pas en danger à l'heure qu'il est", assure Denis Naegelen.

Venus Williams en tête d'affiche

On connaît aussi les principales têtes d’affiche de ces Internationaux de Strasbourg. Les organisateurs ont annoncé ce mercredi la participation de Venus Williams. L'Américaine est certes en fin de carrière (elle aura 41 ans en juin prochain), mais sa renommée n'est plus à faire, elle a remporté sept titres du Grand Chelem en simple. C'est la première fois que l'une des sœurs Williams jouera à Strasbourg.

Toutes les meilleures Françaises seront aussi présentes (Caroline Garcia, Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet...), ainsi que la Canadienne Bianca Andreescu, actuelle n°6 mondiale (lauréate de l'US Open en 2019) ou encore le grand espoir américain Coco Gauff.