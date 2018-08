L'organisateur du marathon, David Le Goff, avait prévenu : "ce marathon n'est pas fait pour les champions internationaux qui viennent pour battre un record. Ici on sait qu'on réalisera un temps supérieur à ceux qu'on est capable de signer sur un marathon classique. C'est autre chose qui pousse à s'aligner à Barfleur". Autre chose, mais quoi? La réponse tombe bien vite lorsqu'on se rend le long du parcours tracé par l'équipe de bénévoles : des paysages magnifiques et une ambiance familiale, de franche camaraderie.

Une expérience particulière, une course hors norme

"Tout au long du parcours, les gens applaudissaient et nous encourageaient", témoigne un concurrent, une fois franchie la ligne d'arrivée. "J'avais envie de leur dire merci à tous. on voit qu'il ont mis les petits plats dans les grands pour nous permettre de vivre un très beau marathon". Et de fait, les organisateurs avaient prévu plus points de ravitaillements que ce que prévoient les règlements sur ce type de course. Quant au tracé, il a permis aux coureurs de découvrir le littoral du Val de Saire sur des sols variés (bitume, chemins de terre, sable...) "C'est une expérience particulière, une course hors norme et moi, je n'aime pas la norme", lâche le vainqueur Eric Leblacher. Venu de Meaux, le gagnant a bouclé la 2e édition en 2 heures 53 minutes et 32 secondes.

Une formidable campagne de pub pour notre territoire

Si les coureurs ont apprécié, malgré la fraîcheur et le vent qui ne leur a pas facilité la tâche, les spectateurs aussi sont majoritairement heureux de la tenue de ce marathon. Pour Christian, un habitant de Barfleur qui n'a cessé d'encourager les concurrents, "c'est une chance inouïe, une formidable campagne de pub pour notre territoire, car 80% des coureurs ne sont pas de la région, et à la fin du week-end, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils deviennent des ambassadeurs de notre petit bout de terre".