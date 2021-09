Suivez en direct la remise des 8e Trophées Sport et Management

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

Les lauréats de l'édition des Trophées Sport et management 2021 vont être dévoilés ce mercredi soir à l'hôtel de Lassay à l'Assemblée nationale, une cérémonie à vivre en direct dès 18h sur francebleu.fr.

Les Trophées en quelques mots

Ouverts à tous les acteurs de l’écosystème sportif, ces trophées valorisent les initiatives et l’engagement efficace des acteurs de terrain. Avec un accent particulier sur l'énergie positive et les initiatives créatives, écoresponsables, solidaires et exemplaires de porteurs de projets dans une période difficile.

Les projets nommés pour les Trophées Sport et management 2021 ont été désignés au mois de mai dernier, après de longues et passionnées délibérations, par un jury d'une trentaine de personnalités, composé d'anciens sportifs de haut niveau, acteurs du sport, journalistes et présidé par Patrice Hagelauer, ancien DTN de la FF Tennis et entraîneur des équipes de France de Coupe Davis.

Catégories des Trophées Sport et Management - TPS Conseil

Les nommés

Nommés aux Trophées Sport et Management reconversion © Radio France

Nommés Trophées Sport et Management reconversion post activité

Nommés Trophées Sport et Management acteurs du sport

Nommés Trophées Sport et Management écoles

Nommés Trophées Sport et Management start up

Nommés Trophées Sport et Management entreprises

Nommés Trophées Sport et management économie du sport