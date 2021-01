Suivez la 89e édition du Rallye Monte-Carlo du 18 au 24 janvier 2021 avec France Bleu

La cuvée 2021 du Rallye Monte-Carlo a donc été aménagée pour pouvoir exister, tout en tenant compte de l'épidémie mondiale de Coronavirus. Ainsi, après trois journées consacrées aux reconnaissances, du lundi 18 janvier au mercredi 20 janvier, les 84 concurrents autorisés à prendre le départ s’élancent de Gap, où le coup d’envoi du 89e Rallye Automobile Monte-Carlo est donné le jeudi 21 janvier à partir de 13h10, depuis le parc d’assistance de Fontreyne.

Présentation des étapes

Le parcours du Rallye de Monte-Carlo 2021 - W2C/FIA

Jeudi 21 janvier

Au programme de cette première étape, deux épreuves spéciales d’un total de 41,36 kilomètres. Disputées dans les départements des Hautes-Alpes et de l’Isère, les épreuves de « Saint-Disdier / Corps » (ES 1 – 20,58 km – 14h08) dans le Dévoluy et « Saint-Maurice / Saint-Bonnet » (ES 2 – 20,78 km – 15h06) dans le Valgaudemar seront très révélatrices des difficultés qui attendent d’emblée les engagés.

Vendredi 22 janvier

Partons à l’ouest de Gap, pour le deuxième jour de course, disputé sur deux départements (Hautes-Alpes et Drôme), qui totalise 104,70 kilomètres chronométrés. Avec une boucle de trois épreuves spéciales très éloignées géographiquement à parcourir à deux reprises, cette journée est certainement la plus délicate du rallye à négocier pour les concurrents. Avec au programme, les inédites épreuves « Aspremont / La Bâtie-des-Fonts » (ES 3/6 – 19,61 km – 06h10 / 12h17), « Chalancon / Gumiane » (ES 4/7 – 21,62 km – 07h28 / 13h38) et « Montauban-sur-l’Ouvèze / Villebois-les-Pins » (ES 5/8 – 22,24 km – 09h01 / Annulée).

Samedi 23 janvier

Nous continuons côté Est de Gap, pour le troisième jour de course qui totalise 57,10 kilomètres chronométrés et qui s’annonce tout aussi intense que les précédents. La journée commence par « La Bréole / Selonnet » (ES 9 – 18,31 km – 06h30) suivie par une épreuveinaugurée l’an dernier, « Saint-Clément / Freissinières » (ES 10 – 20,48 km – 08h18). Après une ultime halte au parc d’assistance de Gap / Fontreyne en début d’après-midi, direction à nouveau « La Bréole / Selonnet » (ES 11 – 18,31 km – 12h08) pour les concurrents encore en course, avant de rejoindre la Principauté de Monaco en milieu d’après-midi… sans assistance !

Samedi 24 janvier

En conclusion du rallye, quatre chronos totalisant 54,48 kilomètres seront à disputer pour les 50 premiers classés, sans assistance toujours, dans l’arrière-pays, au Nord-Ouest des Alpes-Maritimes, à cheval avec le département des Alpes-de-Haute-Provence. Une étape finale inédite pour le WRC mais bien connue des passionnés de rallye, que les concurrents devront affronter à deux reprises entre les secteurs chronométrés de « Puget-Théniers / La Penne » (ES 12/14 – 12,93 km – 08h30 / 10h45) et de « Briançonnet / Entrevaux » (ES 13/15 – 14,31 km – 10h08 / 12h18), qui fera office de Power Stage lors du second passage…

La 89e édition du Rallye Monte-Carlo est à suivre sur les antennes de France Bleu Azur et France Bleu Provence chaque jour, du 18 au 24 janvier !