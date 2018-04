Cauterets, France

L’année dernière Julien Lizeroux, slalomeur de l’équipe de France, avait importé dans sa station de la Plagne en Savoie une nouvelle discipline inventée aux Etats Unis : le Super Slalom, un truc fou et intense. 400 portes et un dénivelé de presque mille mètres, entre le Géant et le Spécial. Un aréopage de stars et d’inconnus en avaient décousu dans une descente qui se fait quasiment en apnée. L’acide lactique et les grosses sensations de glisse sont au programme pour la première fois dans les Pyrénées, et c’est Cauterets, station de Bigorre très fréquentée par la clientèle d’Aquitaine, la dernière à fermer avec Piau Engaly , qui va donc proposer le dimanche 22 avril prochain sa version du Super Slalom. Une version revisitée, certes moins longue que celle de La Plagne, mais avec plus de 200 portes, soit un tracé sur presque deux kilomètres et plus de 500 mètres de dénivelé. Imaginez : un Slalom Spécial de coupe du monde c’est au maximum 70 portes, à Cauterets on va en ajouter plus de 130 donc, un quasi marathon couru agadonf. A La Plagne le 31 mars c’est Victor Muffat -Jeandet, le français bronzé en combiné alpin lors des derniers JO, qui s’était imposé. Cauterets a invité Lizeroux, mais aussi les frères Théaux membres de l’équipe de France et originaires de La Mongie et Zoé Douat, récente championne de France cadette, originaire d’Argeles Gazost, à participer à l’épreuve. Un challenge ouvert à tous, licenciés ou pas qui va attirer plus de 180 compétiteurs de nombreux clubs pyrénéens mais aussi de plaine comme Dax, Bayonne, Riscle, Bordeaux et Poitiers ainsi que des espagnols. Cette première organisée par le Ski Club de Cauterets et l’Ecole de Ski Français a aussi pour grande particularité, outre sa typicité et son parcours hors norme, de voir se côtoyer donc des coureurs de niveau au moins régional- certains rentrent des championnats de France benjamins ou minimes - des moniteurs mais également des skieurs lambda.